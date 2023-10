Ciò che mancherà di più all'astronauta della NASA Frank Rubio della vita nello spazio

L'astronauta della NASA Frank Rubio è recentemente tornato sulla Terra dopo aver trascorso 371 giorni da record a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Durante una sessione di domande e risposte, Rubio ha condiviso ciò che gli sarebbe mancato di più della vita nello spazio.

Una delle cose menzionate da Rubio è stata l'esperienza di fluttuare nella microgravità. Lo ha descritto come divertente, facendolo sentire come un ragazzino. Tuttavia, ha anche riconosciuto la sfida di lavorare in un ambiente del genere, poiché gli oggetti tendono a fluttuare via. Nonostante le difficoltà, la sensazione di assenza di gravità era qualcosa che gli piaceva moltissimo.

Tuttavia, la cosa più significativa che mancherà a Rubio è la vista mozzafiato della Terra dallo spazio. Lo ha descritto come spettacolare e unico, sottolineando la capacità di guardare il nostro pianeta da 250 miglia di altezza. Anche durante giorni o momenti difficili, semplicemente guardare fuori dalla finestra per qualche secondo gli avrebbe risollevato il morale.

Per ottenere la vista migliore, gli astronauti spesso visitano il modulo Cupola, che presenta sette finestre che offrono viste senza ostacoli della Terra e oltre. Alcuni astronauti, come l'astronauta francese Thomas Pesquet, pianificano addirittura le loro visite in modo che coincidano con i sorvoli di straordinarie caratteristiche naturali per catturare immagini incredibili.

La missione spaziale di Rubio era inizialmente prevista per sei mesi ma è stata prolungata a causa di un problema con la navicella Soyuz che lo ha portato sulla ISS. Anche se gli mancava la sua famiglia, il tempo extra gli ha permesso di godere di più vedute della Terra e di fluttuare di più di quanto avesse inizialmente previsto.

Nel complesso, l'esperienza di Rubio evidenzia la gioia di fluttuare nella microgravità e la vista maestosa della Terra dallo spazio. Questi elementi rendono senza dubbio la vita in orbita a bordo della ISS un'esperienza unica e memorabile.

Fonti: NASA