L'astronauta Frank Rubio è pronto a tornare sulla Terra dopo una missione spaziale da record

By

L'astronauta della NASA Frank Rubio, che detiene il record statunitense per il tempo trascorso più a lungo nello spazio, ritornerà sulla Terra il 27 settembre, concludendo una missione durata oltre un anno presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Rubio, insieme a due cosmonauti russi, Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, erano originariamente bloccati nell'orbita terrestre bassa a causa di una perdita di refrigerante durante il loro viaggio di ritorno programmato, una capsula Soyuz attraccata alla stazione spaziale, nel dicembre 2022.

Per risolvere il problema, sia la NASA che l'agenzia spaziale russa Roscosmos hanno prolungato la spedizione dell'equipaggio di altri sei mesi. Stabilirono che la capsula che perdeva non era adatta a riportare l'equipaggio a casa, poiché presentava il rischio di surriscaldamento durante il rientro nell'atmosfera terrestre. Di conseguenza, l'equipaggio tornerà sulla Terra in una capsula Soyuz sostitutiva che era stata inviata vuota.

Durante la sua estesa missione spaziale, Rubio è rimasto in contatto regolare con la sua famiglia e ha fatto affidamento sul supporto del suo equipaggio. Ha sottolineato l’importanza di trovare un equilibrio tra lavoro e relax per mantenere la sua salute mentale. La missione di Rubio, che ha totalizzato 371 giorni consecutivi nello spazio, ha battuto il precedente record statunitense stabilito dall'astronauta Mark Vande Hei nel 2021.

Nonostante la guerra tra Russia e Ucraina in corso e le tensioni geopolitiche, la NASA e Roscosmos hanno continuato i loro sforzi di collaborazione sulla ISS. L'equipaggio prese bene la notizia del prolungamento della missione e il responsabile del programma della stazione spaziale della NASA, Joel Montalbano, menzionò scherzosamente la possibilità di volare nel gelato come ricompensa.

Rubio, medico, ha dichiarato che non avrebbe accettato la missione se avesse saputo che lo avrebbe tenuto lontano dalla sua famiglia per più di un anno. Tuttavia, ha sfruttato al massimo il suo tempo nello spazio conducendo ricerche sulla combustione, partecipando a studi sulla salute umana e occupandosi dei pomodori spaziali come parte del suo esperimento scientifico preferito.

Per assistere alla partenza di Rubio dalla stazione spaziale, gli spettatori potranno sintonizzarsi sulla TV della NASA sul sito web dell'agenzia il 27 settembre. La nave lascerà il molo della stazione spaziale alle 3:51 ET, con la copertura dell'atterraggio a partire dalle 6:XNUMX ET. .

Fonti: NASA, Mashable