L'astronauta della NASA Frank Rubio ha stabilito un nuovo record per la permanenza più lunga in microgravità da parte di un astronauta statunitense. Rubio, insieme ai suoi colleghi russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, si è paracadutato in un atterraggio in Kazakistan a bordo della capsula russa Soyuz MS-23. Originariamente prevista per una missione di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la permanenza di Rubio è stata estesa a 371 giorni dopo che è stata scoperta una perdita di refrigerante sulla sua navicella spaziale originale mentre era attraccata alla ISS.

La missione di Rubio ha segnato diversi primati: è stato il suo primo viaggio nello spazio da quando si è unito al corpo degli astronauti della NASA nel 2017, ed è diventato il primo astronauta di origine salvadoregna a viaggiare nell'orbita terrestre bassa. In un'intervista, Rubio ha detto che se avesse saputo che la sua permanenza sarebbe stata il doppio della durata, avrebbe rifiutato l'incarico a causa di impegni familiari.

La cooperazione record tra Stati Uniti e Russia nello spazio fa parte di un accordo di condivisione dei viaggi tra la NASA e Roscosmos, l’agenzia spaziale russa, istituito nel 2022 durante l’invasione russa dell’Ucraina. Questo accordo garantisce che entrambi i paesi mantengano l’accesso alla ISS in caso di problemi con il veicolo spaziale. Rubio e i suoi compagni di equipaggio si lanciarono a bordo del veicolo Soyuz MS-22 e arrivarono sani e salvi alla ISS.

Nonostante le sfide affrontate durante la sua missione, inclusa una perdita di refrigerante causata da un micrometeorite o da detriti orbitali, Rubio ha espresso gratitudine alla sua famiglia per il loro sostegno. Al ritorno sulla Terra, Rubio subirà un periodo di riadattamento dovuto agli effetti dell'esposizione a lungo termine alla microgravità. Tuttavia, non vede l'ora di sperimentare la pace e la tranquillità della Terra dopo il costante ronzio dei macchinari nello spazio.

Fonti: AP, NASA