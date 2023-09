L'astronauta Frank Rubio riflette sul soggiorno di un anno sulla Stazione Spaziale Internazionale

L'astronauta Frank Rubio, che tornerà sulla Terra dopo aver trascorso un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), ha recentemente parlato ai giornalisti della sua missione estesa. Rubio ha ammesso che se gli fosse stato chiesto in anticipo se sarebbe stato disposto a restare per un anno intero, probabilmente avrebbe rifiutato a causa degli impegni familiari. Tuttavia, una volta iniziato l'addestramento per la missione di sei mesi, era completamente impegnato a completare il compito da svolgere, affermando che in definitiva era suo compito come astronauta portare a termine la missione.

Durante il suo soggiorno di un anno, Rubio ha mancato diversi importanti traguardi familiari, tra cui il primo anno di sua figlia all'Accademia navale degli Stati Uniti e il primo anno di suo figlio a West Point. Tuttavia, ha riconosciuto i sacrifici che comportano questo lavoro, in particolare quando si tratta di mantenere una stazione spaziale occupata permanentemente per oltre 23 anni.

Nel dicembre dello scorso anno, un presunto micrometeoroide colpì la navicella spaziale Soyuz attraccata, causando la rottura di una linea critica del refrigerante. Di conseguenza, Rubio e i suoi compagni di equipaggio dovettero prolungare la loro permanenza per altri sei mesi mentre veniva lanciata una navicella spaziale sostitutiva. Nonostante l’inaspettata proroga, Rubio e la sua famiglia avevano già fatto i conti con la situazione ed erano pronti a fare i sacrifici necessari.

Rubio, insieme ai suoi compagni di equipaggio della Soyuz Sergei Prokopyev e Dmitri Petelin, torneranno sulla Terra la prossima settimana, segnando la fine della loro missione di 371 giorni. Questo sarà il terzo volo più lungo nella storia dello spazio e il più lungo di sempre per un astronauta americano.

