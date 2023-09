Due cosmonauti e un astronauta della NASA tornano sulla Terra dopo un anno di permanenza nello spazio

Due cosmonauti e un astronauta della NASA si sono sganciati con successo dalla Stazione Spaziale Internazionale mercoledì mattina presto e hanno iniziato il loro viaggio di ritorno sulla Terra, segnando la fine del volo singolo più lungo nella storia spaziale degli Stati Uniti. I viaggiatori spaziali hanno trascorso un totale di 371 giorni nello spazio, superando la durata prevista di sei mesi.

La navicella spaziale Soyuz MS-69/23S, comandata da Sergey Prokopyev con il copilota Dmitri Petelin e l'ingegnere di volo della NASA Frank Rubio, si è sganciata dal modulo Prichal della stazione spaziale alle 3:55 EDT. Dopo essersi allontanata dalla stazione spaziale, la navicella ha lanciato i suoi razzi frenanti per circa quattro minuti e 39 secondi, rallentando la sua velocità di 286 mph.

La fase di discesa è iniziata quando la navicella spaziale ha lasciato cadere il lato opposto della sua orbita nelle profondità dell'atmosfera. Lo scompartimento centrale dell'equipaggio, protetto da uno scudo termico, entrò nell'atmosfera ad un'altitudine di 62 miglia. Successivamente, la navicella spaziale ha dispiegato il suo paracadute principale a sei miglia sopra la superficie terrestre ed è atterrata sulle steppe del Kazakistan alle 7:17 EDT.

La durata della missione di 370 giorni, 21 ore e 22 minuti ha coperto un viaggio lungo 5,936 orbite e 157 milioni di miglia. Al ritorno sulla Terra, Rubio ha espresso la sua impazienza di abbracciare sua moglie e i suoi figli e di godersi la pace e la tranquillità del suo cortile.

La permanenza prolungata nello spazio non era pianificata ed è stata il risultato di una perdita di refrigerante che ha disabilitato la loro nave traghetto originale. Per mantenere in linea il programma di rotazione dell'equipaggio russo, è stata lanciata una navicella spaziale sostitutiva, richiedendo a Prokopyev, Petelin e Rubio di rimanere nello spazio per altri sei mesi. Nonostante le sfide e i traguardi mancati, la famiglia di Rubio lo ha sostenuto durante tutta la missione.

Durante una cerimonia di cambio di comando, il comandante della Spedizione ISS 69 Sergei Prokopyev ha consegnato il comando della Stazione Spaziale Internazionale all'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen. Mogensen ha elogiato l'equipaggio in partenza per la sua resilienza e professionalità di fronte alle sfide inaspettate.

Fonte:

– Televisione della NASA