L'astronauta della NASA ritorna sulla Terra dopo una missione da record nello spazio

L'astronauta della NASA Frank Rubio è atterrato con successo sulla Terra dopo aver trascorso più di un anno nello spazio. Rubio, insieme ai suoi colleghi russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, si è paracadutato in un atterraggio in Kazakistan a bordo della capsula russa Soyuz MS-23. Ciò ha segnato la fine di un viaggio inaspettato per Rubio, che originariamente avrebbe dovuto trascorrere sei mesi a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ma alla fine ha trascorso un totale di 371 giorni nello spazio a causa di una perdita di liquido refrigerante durante il suo viaggio originale.

Il soggiorno prolungato di Rubio ha stabilito un nuovo record per il tempo più lungo che un astronauta statunitense abbia mai trascorso in microgravità. Divenne anche il primo americano a trascorrere un intero anno solare in orbita. Inoltre, questa missione è stata il primo viaggio di Rubio nello spazio da quando è stato selezionato per il corpo degli astronauti della NASA nel 2017, ed è diventato il primo astronauta di origine salvadoregna a viaggiare nell'orbita terrestre bassa.

In un'intervista alla CNN, Rubio ha affermato che se avesse saputo che la sua permanenza sulla stazione spaziale sarebbe stata il doppio di quanto inizialmente previsto, avrebbe potuto rifiutare l'incarico a causa di importanti eventi familiari. Ora, Rubio dovrebbe fare il viaggio di ritorno a casa dal luogo di atterraggio in Kazakistan, volando prima a Karaganda prima di imbarcarsi su un volo per Houston.

Durante la missione, Rubio e i suoi compagni di equipaggio hanno percorso un totale di 157.4 milioni di miglia e hanno completato 5,963 orbite attorno alla Terra.

Fonte: CNN