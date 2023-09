L'astronauta della NASA Frank Rubio ritorna sulla Terra dopo una missione durata un anno presso la Stazione Spaziale Internazionale

By

L'astronauta della NASA Frank Rubio, insieme ai suoi compagni di equipaggio russi Sergey Prokopyev e Dmitri Petelin, sono atterrati con successo in Kazakistan dopo aver completato una missione record di 371 giorni presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa missione segna il volo spaziale più lungo mai intrapreso da un astronauta americano.

Inizialmente era previsto che Rubio, un tenente colonnello dell'esercito americano, trascorresse sei mesi in orbita. Tuttavia, tre mesi dopo l'inizio della sua missione, la navicella spaziale Soyuz su cui si trovava a bordo iniziò a perdere liquido refrigerante a causa dell'impatto di un micrometeoroide. Per garantire la sicurezza dell'equipaggio, una Soyuz sostitutiva è stata inviata sulla ISS, prolungando la permanenza di Rubio nello spazio per oltre un anno.

Nell'ultima tappa del loro viaggio di ritorno sulla Terra, Rubio e i suoi compagni di equipaggio salirono a bordo del veicolo di ritorno Soyuz MS-23, si sganciarono dalla stazione spaziale e scesero nell'atmosfera terrestre. La capsula è atterrata sana e salva nelle pianure del Kazakistan, dove una squadra di recupero russa li ha accolti e aiutati a scendere dalla navicella.

Rubio ha espresso la sua gioia di essere tornato sulla Terra e ha atteso con impazienza il ricongiungimento con la sua famiglia. Ha riconosciuto le sfide legate al riadattamento alla gravità terrestre dopo aver trascorso così tanto tempo in microgravità. Durante i voli spaziali gli astronauti spesso sperimentano cambiamenti nella massa ossea e muscolare, problemi alla vista e un sistema immunitario indebolito. Rubio si aspetta che ci vorranno dai due ai sei mesi affinché il suo corpo si riadatti completamente.

Mentre la NASA continua a monitorare il recupero di Rubio, gli scienziati raccoglieranno dati preziosi su come le missioni spaziali prolungate influenzano il corpo umano. Il successo del ritorno di Rubio consolida ulteriormente gli sforzi di collaborazione tra NASA e Roscosmos, consentendo il proseguimento del trasporto di astronauti da e verso la ISS.

Fonte:

– NASA/Bill Ingalls