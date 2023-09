L'astronauta della NASA Frank Rubio stabilisce il record per il volo spaziale statunitense più lungo

By

L'astronauta della NASA Frank Rubio ha fatto la storia superando il record di volo spaziale statunitense più lungo di sempre. Attualmente di stanza presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), Rubio ha superato lunedì il record precedente di 355 giorni. Rubio arrivò inizialmente alla ISS nel settembre dello scorso anno insieme a due cosmonauti russi per quella che doveva essere una missione di routine di sei mesi.

Tuttavia, la loro permanenza è stata inaspettatamente prolungata dopo che la loro capsula Soyuz ha subito una perdita di refrigerante mentre era attraccata alla stazione spaziale. Di conseguenza, il ritorno del trio sulla Terra, previsto per il 27 settembre, verrà effettuato utilizzando una capsula sostitutiva inviata alla ISS esclusivamente per il viaggio di ritorno.

Una volta che Rubio avrà completato la sua missione e atterrerà sulla Terra, avrà trascorso un totale di 371 giorni nello spazio, superando il precedente record stabilito da Mark Vande Hei. Il record di volo spaziale di Vande Hei è stato di 355 giorni. È importante notare che il record mondiale per il volo spaziale più lungo appartiene al cosmonauta russo Valeri Polyakov, che trascorse 437 giorni a bordo della stazione spaziale Mir durante la metà degli anni '1990.

Il risultato ottenuto da Rubio è stato calorosamente riconosciuto dal capo della NASA Bill Nelson, che ha espresso la sua ammirazione per la dedizione di Rubio in un messaggio inviato tramite X, precedentemente noto come Twitter.

Mentre Rubio si prepara a tornare sulla Terra, venerdì è previsto il lancio dal Kazakistan di un equipaggio sostitutivo composto da due russi e un americano che assumerà le responsabilità dell'equipaggio uscente presso la ISS.

