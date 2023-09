L'equipaggio della Stazione Spaziale ritorna sulla Terra dopo un anno da record in orbita

By

Il comandante uscente della stazione spaziale Sergei Prokopyev e i suoi due compagni di equipaggio della Soyuz, il copilota Dmitri Petelin e l'astronauta della NASA Frank Rubio, hanno completato la loro missione durata un anno a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), segnando il volo più lungo nella storia spaziale degli Stati Uniti. Originariamente prevista per un soggiorno di sei mesi, la missione del trio è stata prolungata a causa di una perdita di refrigerante sulla navicella spaziale Soyuz originale. A loro si è unito un equipaggio sostitutivo a febbraio per garantire che il programma di rotazione dell'equipaggio russo rimanesse in linea.

Mercoledì, l'equipaggio si è sganciato con successo dall'ISS ed è tornato sulla Terra. Il modulo dell'equipaggio della Soyuz, dotato di un grande paracadute, è atterrato vicino alla città di Dzhezkazgan in Kazakistan, più di un anno dopo il loro primo arrivo alla ISS.

Durante una cerimonia di cambio di comando, il comandante uscente, Prokopyev, ha ceduto il controllo della ISS all'astronauta dell'Agenzia spaziale europea Andreas Mogensen. Mogensen ha elogiato l'equipaggio per la sua resilienza, professionalità e dedizione durante tutta la missione estesa. Li ha ringraziati per il loro duro lavoro nel mantenere la stazione e organizzare la prossima spedizione di successo.

I membri dell'equipaggio di ritorno verranno sostituiti da un nuovo gruppo di astronauti, tra cui l'astronauta della NASA Loral O'Hara, arrivato alla ISS a metà settembre. Il completamento con successo di questa missione porta il tempo totale trascorso da Prokopyev nello spazio a 568 giorni nei suoi due voli.

Sebbene questa missione stabilisca un nuovo record per il volo spaziale statunitense più lungo, non è tuttavia all’altezza del record complessivo detenuto dal cosmonauta Valery Polyakov, che trascorse 438 giorni a bordo della stazione spaziale russa Mir nel 1994-1995. Prokopyev, Petelin e Rubio sono ora al terzo posto nella lista, dietro al cosmonauta in pensione Sergei Avdeyev.

