L'astronauta della NASA Tracy Caldwell Dyson si unirà all'equipaggio russo nella missione spaziale 2024

By

L'astronauta della NASA Tracy Caldwell Dyson è stata annunciata come parte dell'equipaggio della missione della navicella spaziale MS-25 Soyuz, il cui lancio è previsto per marzo 2024. Questo sarà il terzo viaggio di Dyson in orbita e sarà affiancato dal cosmonauta di Roscosmos Oleg Novitskiy e dalla Bielorussia partecipante al volo spaziale Marina Vasilevskaya. La missione durerà sei mesi, con Dyson che tornerà sulla Terra nell’autunno del 2024.

L’accordo tra NASA e Roscosmos consente equipaggi integrati, garantendo che a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) vi siano membri adeguatamente formati per la manutenzione e le passeggiate spaziali. Fornisce inoltre piani di emergenza in caso di problemi con l'equipaggio della navicella spaziale o di emergenze che richiedono un ritorno anticipato sulla Terra.

Le precedenti escursioni spaziali di Dyson includono una missione di 12 giorni sullo Space Shuttle STS-118 dell'Endeavour nel 2007, nonché un periodo di 174 giorni come ingegnere di volo per la Expedition 23/24 nel 2010. Ha inoltre eseguito tre passeggiate spaziali di emergenza nel 2010 per riparare un modulo pompa guasto.

Anche Novitskiy, che è stato nello spazio tre volte in precedenza, e Vasilevskaya, che sarà il primo bielorusso nello spazio, faranno parte della missione MS-25. Novitskiy ha accumulato 531 giorni in orbita e ha anche preso parte alle riprese di un film spaziale russo intitolato “The Challenge” sulla ISS nel 2021.

L'inclusione di membri dell'equipaggio provenienti da diversi paesi evidenzia l'importanza della collaborazione internazionale nell'esplorazione spaziale. Con la NASA e Roscosmos che continuano la loro partnership, la missione è destinata a promuovere la ricerca scientifica e i progressi sulla ISS.

Fonte: NASA, TASS