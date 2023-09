La capsula spaziale della NASA restituisce con successo il più grande campione di terreno di un asteroide

La sonda spaziale OSIRIS-REx della NASA ha restituito con successo il più grande campione di suolo mai raccolto da un asteroide. La capsula a forma di caramella, rilasciata dalla nave madre mentre passava vicino alla Terra, si è paracadutata nel deserto dello Utah, atterrando all'interno di una zona designata. Ciò segna la terza volta che un campione di asteroide viene restituito alla Terra per essere analizzato, ed è di gran lunga il più grande mai realizzato finora. Il campione è stato raccolto dall'asteroide Bennu nell'ottobre 2020.

Bennu è un asteroide vicino alla Terra ricco di carbonio che misura 500 metri di diametro. È considerato una reliquia del primo sistema solare e contiene preziosi indizi sulle origini e sullo sviluppo di pianeti rocciosi come la Terra. Il campione raccolto da Bennu potrebbe contenere addirittura molecole organiche necessarie per l'emergere della vita. Questa ipotesi è supportata da precedenti campioni raccolti dall'asteroide Ryugu dalla missione giapponese Hayabusa2.

OSIRIS-REx è stato lanciato nel 2016 e ha raggiunto Bennu nel 2018. Ha trascorso due anni in orbita attorno all'asteroide prima di raccogliere un campione del materiale superficiale sciolto con il suo braccio robotico. La navicella spaziale è partita da Bennu nel 2021 per il suo viaggio di ritorno sulla Terra, colpendo l'atmosfera superiore a 35 volte la velocità del suono. La capsula ha resistito a temperature fino a 5,000 gradi Fahrenheit durante la discesa, prima di atterrare in sicurezza nel deserto dello Utah.

Dopo il recupero, il campione verrà conservato in una “camera pulita” per l'esame iniziale. Verrà quindi trasportato al Johnson Space Center della NASA a Houston, dove verrà aperto e diviso in campioni più piccoli per la distribuzione agli scienziati in 60 laboratori in tutto il mondo. Nel frattempo, la parte principale della navicella dovrebbe continuare il suo viaggio per esplorare un altro asteroide vicino alla Terra, Apophis.

Questa missione storica rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione del sistema solare primordiale e del potenziale della vita oltre la Terra.

Fonte:

– Reuters: [titolo fonte]

– NASA: [titolo della fonte]

– Hindustan Times: [titolo fonte]