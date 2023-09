La NASA cerca proposte per uno “Space Tug” per far uscire dall'orbita in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale

La NASA ha emesso una richiesta di proposte per sviluppare un “rimorchiatore spaziale” che sarà responsabile della deorbitazione in sicurezza della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) all’inizio degli anni ’2030. L'agenzia prevede di utilizzare un US Deorbit Vehicle (USDV) per guidare la ISS nell'atmosfera terrestre, garantendo una discesa controllata lontano dalle aree popolate.

L'USDV sarà un nuovo progetto di veicolo spaziale o una modifica di un veicolo spaziale esistente. Deve avere sufficiente ridondanza e capacità di recupero dalle anomalie per eseguire l'incendio critico di deorbita durante il suo primo volo. Si prevede che lo sviluppo, i test e la certificazione dell’USDV richiederanno diversi anni.

Sebbene la NASA abbia delineato i suoi piani per il segmento statunitense, non ha fornito dettagli specifici su come gli altri partner internazionali della ISS rimuoveranno le loro sezioni dall’orbita. Gli altri partner principali includono Roscosmos, l’Agenzia spaziale europea, la Japan Aerospace Exploration Agency e l’Agenzia spaziale canadese. Ciascuna agenzia sarà responsabile della deorbitazione delle rispettive sezioni in base alla percentuale di proprietà in massa.

Dopo la conclusione del programma ISS, la NASA prevede che i voli e la ricerca commerciale proseguiranno su stazioni spaziali guidate dall’industria che sono attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo. Queste stazioni spaziali offriranno opportunità di collaborazione e progressi nell’esplorazione spaziale.

La NASA sta invitando i fornitori del settore statunitense a proporre vari aspetti del design dell'USDV, incluso il tipo di pagamento. La presentazione delle proposte è prevista per il 17 novembre e maggiori dettagli possono essere trovati sul sito web del governo degli Stati Uniti.

Nel complesso, questa iniziativa dimostra l’impegno della NASA nei confronti dell’esplorazione spaziale responsabile e nel garantire la rimozione sicura della ISS dall’orbita, aprendo la strada a futuri progressi nella tecnologia e nella ricerca spaziale.

Fonte:

– [La NASA vuole un nuovo 'Deorbit Tug' per abbattere la Stazione Spaziale nel 2030](fonte)

– [Richiesta di proposta della NASA per un veicolo per deorbitare gli Stati Uniti](fonte)