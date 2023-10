L'elicottero Ingenuity stabilisce un nuovo record di velocità al suolo su Marte

By

L'elicottero Ingenuity della NASA ha raggiunto un nuovo record di velocità al suolo durante uno dei suoi recenti voli sulla superficie di Marte. Il piccolo elicottero ha raggiunto una velocità di 22 mph (10 m/s) per una durata di 121 secondi, superando il suo precedente record di 17.8 mph (8 m/s) per 124.18 secondi.

Sin dal suo dispiegamento su Marte, l’elicottero Ingenuity ha ampliato i confini del volo su un altro pianeta. Con un totale di 62 voli e oltre, la NASA prevede che in futuro verranno battuti ancora più record.

Durante il suo 62esimo volo, Ingenuity ha percorso una distanza di 880 piedi in orizzontale e ha raggiunto un'altitudine massima di 59 piedi. Il volo è durato 121.1 secondi ed è stato condotto in direzione nord-est.

La missione principale di Ingenuity è catturare immagini della superficie marziana e trasmetterle al quartier generale della NASA. Queste immagini vengono poi analizzate per identificare eventuali opportunità scientifiche e per tracciare un percorso favorevole per il rover Perseverance, compagno dell'elicottero.

I risultati rivoluzionari di Ingenuity su Marte mostrano i progressi della tecnologia aerospaziale e aprono la strada alla futura esplorazione del Pianeta Rosso. Con ogni volo, la NASA raccoglie dati e approfondimenti preziosi che contribuiscono alla nostra comprensione di Marte e del suo potenziale di supporto alla vita.

Fonte:

– Registro di volo Ingenuity della NASA

– Credito immagine: NASA