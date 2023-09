La NASA prevede di ritirare la Stazione Spaziale Internazionale entro il 2031

La NASA ha annunciato il suo piano di pensionamento della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) entro il 2031. L'agenzia spaziale ha avviato il piano di pensionamento, con le prime fasi previste per l'inizio nel 2026.

La decisione arriva dopo anni di discussioni e pianificazione sul futuro della ISS. Mentre la vecchia stazione spaziale si avvicina alla fine della sua vita operativa, la NASA ha stabilito che è più conveniente mandarla in pensione piuttosto che continuare a mantenerla.

La NASA prevede di far scendere la ISS dall'orbita e di farla schiantare nell'Oceano Pacifico. Questa manovra di deorbita controllata garantirà lo smaltimento sicuro della stazione spaziale senza comportare alcun rischio per le aree popolate sulla Terra.

Mentre il pensionamento della ISS può essere visto come la fine di un’era, la NASA sta già guardando al futuro dell’esplorazione spaziale umana. L'agenzia sta lavorando attivamente allo sviluppo del Lunar Gateway, una nuova stazione spaziale che orbiterà attorno alla Luna. Questo avamposto lunare servirà come punto di sosta per le missioni con equipaggio sulla superficie lunare e potenzialmente oltre.

Il ritiro della ISS aprirà anche opportunità per iniziative spaziali commerciali. Con la stazione spaziale non più operativa, le aziende private avranno il potenziale per utilizzare l’infrastruttura esistente per una varietà di scopi, come il turismo spaziale o la ricerca scientifica.

Nel complesso, la decisione della NASA di ritirare la ISS segna una pietra miliare significativa nell'esplorazione spaziale. Mentre l’agenzia spaziale guarda al futuro, continuerà a spingere i confini di ciò che è possibile nel volo spaziale umano.

Definizioni:

1. Stazione Spaziale Internazionale (ISS): una stazione spaziale, o un satellite artificiale abitabile, in orbita terrestre bassa. Serve come laboratorio di ricerca sulla microgravità e sull'ambiente spaziale.

2. Lunar Gateway: una proposta stazione spaziale in orbita lunare che fungerà da punto di sosta per le missioni umane sulla Luna.

Fonte:

– Stacy Liberatore, Daily Mail.