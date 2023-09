La NASA annuncia una gara da 1 miliardo di dollari per un veicolo spaziale per lo smantellamento della stazione ISS entro il 2031

By

La NASA ha recentemente annunciato una gara d'appalto da 1 miliardo di dollari per la costruzione di un veicolo spaziale volto a far scendere la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) nell'atmosfera terrestre entro il 2031. Questa decisione arriva mentre la ISS si avvicina alla fine della sua vita operativa ed è ritenuta inadatta ulteriore utilizzo. La gara è aperta a offerenti internazionali, potenzialmente comportando uno sforzo di collaborazione tra più paesi.

Lo scopo dello smantellamento della ISS è garantire lo smaltimento sicuro della stazione, evitando potenziali pericoli come i detriti spaziali. Attualmente, la ISS si trova in un’orbita terrestre bassa e, se lasciata incustodita, potrebbe comportare rischi per le future missioni spaziali. Trascinandolo nell'atmosfera terrestre, il veicolo spaziale consentirà un rientro controllato, disintegrando la stazione nel processo.

Il veicolo spaziale selezionato dovrà avere la capacità di operare nello spazio per un periodo prolungato, consentendo il graduale processo di deorbita. Ciò include la capacità di attraccare in sicurezza alla ISS, collegare un modulo di propulsione ed eseguire manovre controllate per abbattere la stazione.

Lo smantellamento della ISS rappresenta una pietra miliare importante per il futuro dell’esplorazione spaziale. Apre la strada allo sviluppo di nuove stazioni spaziali e all’utilizzo di tecnologie avanzate. La NASA mira a concentrarsi sull’esplorazione della Luna, di Marte e oltre, con piani per il programma Artemis e future missioni con equipaggio nello spazio profondo.

La gara rappresenta un’opportunità significativa per agenzie spaziali, aziende aerospaziali e collaborazioni internazionali. Non solo offre la possibilità di contribuire al futuro dell’esplorazione spaziale, ma dimostra anche l’importanza di una gestione responsabile dei detriti spaziali.

