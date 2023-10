NASA e SpaceX collaborano nella missione per esplorare la psiche dell'asteroide metallico

La NASA sta collaborando con SpaceX in un ambizioso tentativo di lanciare un veicolo spaziale sull'asteroide metallico Psyche. Scoperta nel 1800 e intitolata alla dea greca dell'anima, Psiche orbita attorno al sole tra Marte e Giove. Il lancio della missione, chiamata anche Psyche, è previsto per il 12 ottobre 2023 e dovrebbe raggiungere l'asteroide nel luglio 2029.

Misurando circa 173 miglia nel suo punto più largo, Psiche è uno degli asteroidi più grandi del nostro sistema solare. A differenza della maggior parte degli asteroidi composti da roccia o ghiaccio, gli scienziati ritengono che Psiche sia costituito da ferro e nichel, in modo simile al nucleo della Terra. Esplorare Psiche potrebbe fornire preziose informazioni sulla formazione dei pianeti terrestri e far luce sulle violente collisioni e sui processi di accumulo di materia che hanno modellato il nostro pianeta.

La navicella spaziale Psyche della NASA, ospitata presso il Kennedy Space Center dell'agenzia in Florida, viaggerà a bordo di un razzo SpaceX Falcon Heavy. La navicella spaziale trascorrerà due anni in orbita attorno a Psiche, catturando le prime immagini in assoluto dell’asteroide e raccogliendo dati per migliorare la nostra comprensione della Terra e di altri pianeti rocciosi.

Abbondano le speculazioni sul fatto che Psiche possa contenere un'abbondanza di metalli preziosi, con un valore stimato di 8,000 quintilioni di sterline. La possibilità di questa vasta riserva di risorse ha alimentato ulteriore entusiasmo per la missione. Tuttavia, l’obiettivo principale rimane l’esplorazione scientifica e l’acquisizione di conoscenze sulle origini del nostro sistema solare.

È della massima importanza che la missione, in caso di successo, ci consentirà di esplorare una formazione planetaria composta da nuclei di ferro. Questa opportunità senza precedenti di esaminare Psiche da vicino potrebbe sbloccare preziose informazioni sull’interno dei pianeti terrestri che non possono essere ottenute con altri mezzi.

