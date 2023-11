Il futuro dell'esplorazione spaziale: satelliti in legno per un universo più verde

Gli scienziati della NASA e della Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) stanno unendo le forze per rivoluzionare i viaggi nello spazio con il lancio del primo satellite in legno al mondo, giustamente chiamato LignoSat. Questo progetto innovativo mira a rendere l’esplorazione spaziale più rispettosa dell’ambiente, segnando un passo significativo verso un universo più verde.

Il LignoSat, grande all'incirca quanto una tazza da caffè, è costruito utilizzando legno di magnolia. Sebbene il legno possa sembrare una scelta non convenzionale per le missioni spaziali, possiede qualità uniche che lo rendono un materiale ideale ed ecologico per i satelliti. Il legno non prende fuoco né si decompone nel vuoto dello spazio. Tuttavia, quando rientra nell'atmosfera terrestre, si trasforma in cenere fine, senza lasciare residui dannosi.

All'inizio di quest'anno, campioni di legno sono stati testati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), confermando che il satellite di prova è pronto per il lancio. Nonostante abbiano resistito alle dure condizioni dello spazio, comprese variazioni estreme di temperatura e esposizione ai raggi cosmici e alle particelle solari per dieci mesi, i campioni di legno sono rimasti strutturalmente intatti. Non c’erano segni di crepe, deformazioni, desquamazione o danni superficiali, a dimostrazione della durabilità del legno come materiale utilizzabile per l’esplorazione spaziale.

Il processo di selezione prevedeva il test di tre tipi di legno – magnolia, ciliegio e betulla – sulla ISS. Dopo un'attenta considerazione, è stata scelta la magnolia per la sua resilienza e la minore suscettibilità alla spaccatura o alla rottura durante il processo di produzione. Questa decisione garantisce il successo della costruzione e dell’impiego futuro dei satelliti in legno.

La motivazione dietro l’utilizzo dei satelliti in legno va oltre l’ecologia. Attualmente, l'orbita terrestre è ingombra di oltre 9,300 tonnellate di detriti spaziali, costituiti principalmente da oggetti metallici lucenti come titanio e alluminio. Questi detriti spaziali contribuiscono all’inquinamento luminoso, rendendo difficile l’osservazione degli eventi celesti. Inoltre, le capsule spaziali metalliche comportano costi e rischi finanziari per la Stazione Spaziale Internazionale e per i veicoli spaziali con equipaggio. I satelliti in legno offrono una potenziale soluzione a queste sfide, poiché sono meno pericolosi al rientro.

Parallelamente a LignoSat, l’azienda finlandese Arctic Astronautics ha sviluppato WISA Woodsat, un nanosatellite con pannelli superficiali in compensato rivestito. Questo satellite su scala ridotta mira a testare la durabilità del compensato in condizioni spaziali, esplorando ulteriormente la fattibilità dei materiali in legno per le future missioni spaziali.

Il lancio dei satelliti in legno rappresenta un cambio di paradigma nell’esplorazione spaziale, combinando pratiche sostenibili con innovazione scientifica. Questi satelliti ecologici hanno il potenziale per ridurre al minimo i detriti spaziali e ridurre l’inquinamento luminoso, aprendo la strada a una visione più chiara dell’universo e proteggendo al tempo stesso il nostro pianeta.