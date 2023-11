La NASA e l'ISRO si preparano per la missione collaborativa NISAR per studiare i cambiamenti climatici della Terra

By

La NASA e l'Indian Space Research Organization (ISRO) stanno unendo le forze per lanciare la missione NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) nel 2024. Questa missione congiunta mira a studiare il cambiamento climatico della Terra e il ciclo globale del carbonio, valutando anche i disastri naturali e il loro impatto sulla superficie del pianeta.

La missione NISAR utilizzerà un osservatorio in orbita terrestre bassa (LEO) e due frequenze radar per mappare e misurare la superficie terrestre, fornendo dati cruciali sulle calamità naturali come terremoti e cambiamenti nella superficie terrestre. Attraverso le sue operazioni, la missione NISAR affronterà le preoccupazioni relative al cambiamento climatico e migliorerà la risposta alle catastrofi.

In una recente interazione con i media, Phil Barela, Project Manager della NASA NISAR, ha condiviso i progressi della missione collaborativa. Barela ha dichiarato che il lancio della missione NISAR è previsto nel primo trimestre del 2024, a seguito di una serie di test condotti per garantirne il successo. Questi test includono test delle prestazioni sui radar e sull'elettronica dei veicoli spaziali, nonché un test cruciale sulle vibrazioni.

Una volta completati tutti i test necessari, la missione NISAR verrà lanciata dal Centro spaziale Satish Dhawan a Sriharikota. Il veicolo di lancio satellitare geosincrono (GSLV) Mark-II dell'ISRO fornirà il supporto di lancio necessario per la missione.

La missione NISAR avrà una durata di tre anni e studierà le zone umide e la superficie coperta di ghiaccio della Terra ogni 12 giorni. La raccolta dei dati inizierà dopo un periodo di messa in servizio del satellite di 90 giorni, durante il quale i sistemi del satellite saranno valutati approfonditamente.

Questa missione collaborativa mette in mostra il crescente coinvolgimento dell'ISRO con le agenzie spaziali internazionali. Oltre alla partnership con la NASA, l'ISRO sta anche collaborando con JAXA alla missione Chandrayaan-4.

Il lancio della missione NISAR nel 2024 consolida l’impegno sia della NASA che dell’ISRO nello studio dei cambiamenti climatici della Terra e nel miglioramento delle capacità di risposta alle catastrofi. Attraverso i loro sforzi congiunti si otterranno preziose informazioni sui cambiamenti ambientali del pianeta, contribuendo a un futuro più sostenibile.