ISRO e NASA collaborano alla missione NISAR: sbloccare informazioni sugli ecosistemi terrestri

In uno sviluppo entusiasmante per il campo dell’esplorazione e della ricerca spaziale, ISRO e NASA hanno unito le forze in un ambizioso progetto chiamato missione NISAR. Phil Barela, Project Manager della NASA NISAR, ha recentemente rivelato che il lancio dovrebbe avvenire non prima di gennaio 2024 dal Centro spaziale Satish Dhawan situato a Sriharikota, utilizzando il veicolo di lancio satellitare geosincrono ISRO Mark-II.

L'obiettivo principale della missione NISAR è quello di esaminare il territorio e le regioni della terra coperte di ghiaccio ogni 12 giorni per un arco di tre anni. L'obiettivo è acquisire una comprensione completa degli ecosistemi terrestri, compresi fattori cruciali come la massa di ghiaccio, l'innalzamento del livello del mare, la biomassa vegetale e altri rischi naturali. Questi dati saranno essenziali per analizzare i cambiamenti in questi ecosistemi e studiare gli impatti dei cambiamenti climatici.

Per garantire il successo della missione, sono in corso numerosi test cruciali, in particolare quelli relativi alle vibrazioni. Per garantire la funzionalità del sistema sono necessari continui test sulle vibrazioni e ulteriori test sulle prestazioni, compresi test della batteria e di simulazione.

La Dott.ssa Laurie Leshin, direttrice del Jet Propulsion Laboratory della NASA, ha espresso la sua fiducia nel progetto NISAR, affermando che supererà qualsiasi tentativo precedente in questo campo. Le capacità senza precedenti della missione consentiranno l’osservazione dei cambiamenti della Terra su scale temporali pluriennali, fornendo un nuovo livello di comprensione.

Se la missione avrà successo, la durata della missione NISAR potrà essere prolungata oltre i primi tre anni. Questa collaborazione tra ISRO e NASA dimostra uno straordinario sforzo congiunto per la cooperazione internazionale, con l’obiettivo di far avanzare in modo significativo la nostra comprensione delle dinamiche della Terra, dei processi naturali e degli impatti dei cambiamenti climatici.

