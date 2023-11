Nuovo articolo: Gli astronauti della NASA eseguono la prima passeggiata spaziale per lavori di manutenzione

Gli astronauti della NASA Jasmin Moghbeli e Loral O'Hara hanno fatto la storia oggi mentre si imbarcavano nella loro prima passeggiata spaziale fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per lavori di manutenzione. Questo momento storico segna la dodicesima passeggiata spaziale presso la ISS quest'anno e dovrebbe durare quasi 12 ore.

Durante la passeggiata spaziale, gli astronauti rimuoveranno le apparecchiature di comunicazione radio e sostituiranno l'hardware che consente ai pannelli solari della ISS di seguire il Sole. Questo fondamentale lavoro di manutenzione garantisce il funzionamento continuo e l'efficienza del laboratorio orbitante.

Sia Jasmin Moghbeli che Loral O'Hara sono membri della Expedition 70, iniziata a settembre di quest'anno. Prima della passeggiata spaziale, gli astronauti sono stati sottoposti a esami medici standard per garantire la loro salute e la preparazione per il compito da svolgere. Sono stati assistiti dal collega astronauta Mogensen, che ha condotto controlli della temperatura, della pressione sanguigna, del polso e della respirazione.

Per guardare la passeggiata nello spazio dal vivo, gli spettatori possono sintonizzarsi sulla NASA TV o sul canale YouTube della NASA. La copertura inizierà alle 6:30 ET per quelli negli Stati Uniti, mentre gli spettatori in India potranno seguire l'azione alle 4:00, ora standard indiana, sul canale YouTube della NASA.

Questa passeggiata spaziale non rappresenta solo un traguardo importante per gli astronauti coinvolti, ma evidenzia anche l’impegno e la dedizione costanti della NASA nel mantenere e migliorare la funzionalità della ISS. Mentre continuiamo a esplorare le profondità dello spazio, tale lavoro di manutenzione diventa cruciale per garantire il successo delle missioni future e il continuo progresso dell’esplorazione spaziale umana.

FAQ:

D: Perché gli astronauti stanno conducendo la passeggiata spaziale?

R: Gli astronauti stanno eseguendo la passeggiata spaziale per svolgere lavori di manutenzione sulla Stazione Spaziale Internazionale, inclusa la rimozione degli equipaggiamenti per le comunicazioni radio e la sostituzione dell'hardware per il tracciamento dei pannelli solari.

D: Quanto durerà la passeggiata spaziale?

R: Si prevede che la passeggiata spaziale durerà quasi 7 ore.

D: Dove posso guardare la passeggiata spaziale?

R: Gli spettatori possono sintonizzarsi sulla NASA TV o sul canale YouTube della NASA per guardare la copertura in diretta della passeggiata spaziale.

D: Qual è il significato di questa passeggiata spaziale?

R: Questa passeggiata spaziale segna la prima per entrambi gli astronauti e dimostra l'impegno della NASA nel mantenere e migliorare la funzionalità della Stazione Spaziale Internazionale.