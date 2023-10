Asteroide 1998 HH49: un incontro ravvicinato con il sistema Sentry II della NASA

Il sistema Sentry II della NASA sta monitorando diligentemente gli asteroidi vicini alla Terra (NEA) per garantire la sicurezza del nostro pianeta. Uno di questi asteroidi, designato come 1998 HH49, ha recentemente attirato l'attenzione del Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) della NASA.

Misurando circa 600 piedi di dimensione, questo massiccio corpo celeste dovrebbe effettuare un sorvolo ravvicinato il 17 ottobre. Anche se sarà a circa 1.17 milioni di chilometri dalla Terra nel suo punto più vicino, la sua impressionante velocità di 53,233 chilometri all'ora ha suscitato interesse degli astronomi.

Avvistato originariamente il 28 aprile 1998 e osservato nuovamente il 1 dicembre 2021, questo asteroide appartiene al gruppo Apollo. Gli asteroidi Apollo prendono il nome dall'asteroide Apollo del 1862 e sono famosi per la loro tendenza ad incrociare il percorso della Terra. In particolare, la classe Apollo è stata responsabile dell’esplosione del meteorite di Chelyabinsk nel 2013, che ha causato danni e feriti significativi in ​​Russia.

Sebbene l’HH1998 del 49 sia classificato come “potenzialmente pericoloso” a causa delle sue dimensioni, la NASA prevede che il suo sorvolo sarà sicuro. Tuttavia, la sua presenza sottolinea l’imprevedibilità del vasto universo e il ruolo cruciale di agenzie come la NASA nel monitoraggio delle minacce celesti.

In conclusione, il sistema Sentry II della NASA svolge un ruolo vitale nel tracciamento degli asteroidi vicini alla Terra come 1998 HH49 per anticipare potenziali pericoli. Anche se non si prevede che il passaggio ravvicinato di questo particolare asteroide costituisca una minaccia, le sue dimensioni servono a ricordare la necessità di una vigilanza costante nel garantire la sicurezza del nostro pianeta.

Fonte:

– Centro per gli studi sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS) della NASA

– Esplosione della meteora di Chelyabinsk del 2013