Asteroide 800 NT2021 di 14 piedi: un incontro ravvicinato con la Terra

Gli asteroidi affascinano e preoccupano l’umanità da secoli e i loro frequenti viaggi attraverso il cosmo spesso attirano la nostra attenzione mentre passano vicino alla Terra. Sebbene la maggior parte degli asteroidi non rappresenti un pericolo immediato, ce ne sono alcuni che meritano la nostra preoccupazione a causa delle loro immense dimensioni e vicinanza. Uno di questi asteroidi è il colosso alto 800 piedi noto come 2021 NT14, che sfreccia verso la Terra alla sorprendente velocità di 30,874 km/h.

A differenza del tipico ciottolo spaziale, 2021 NT14 è più grande della maggior parte degli asteroidi che si avvicinano al nostro quartiere cosmico. Misura ben 800 piedi, equivalenti alle dimensioni di uno stadio. Il suo rapido viaggio attraverso lo spazio è altrettanto notevole, correndo verso la Terra a una velocità sorprendente.

L’asteroide raggiungerà il suo punto più vicino il 13 ottobre, arrivando a una distanza di 4.43 milioni di miglia dalla Terra. Sebbene ciò possa sembrare lontano in termini astronomici, anche una piccola deviazione dalla sua orbita potrebbe avere conseguenze catastrofiche per il nostro pianeta. Tuttavia, il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA ci ha rassicurato che l'asteroide manterrà una distanza di sicurezza mentre passa.

Sebbene non vi sia bisogno di panico immediato, 2021 NT14 è classificato come potenzialmente pericoloso a causa delle sue immense dimensioni. Pertanto, è fondamentale per noi monitorare da vicino queste enormi rocce spaziali su base giornaliera.

La NASA si affida a vari osservatori, come Pan-STARRS, Catalina Sky Survey, missione NEOWISE e il prossimo NEO Surveyor, per raccogliere una quantità significativa di informazioni sul tracciamento degli asteroidi. Inoltre, le iniziative radar planetarie, incluso il Goldstone Solar System Radar Group del JPL, svolgono un ruolo cruciale nel programma di osservazione NEO della NASA.

In conclusione, mentre le dimensioni e la velocità dell’asteroide 2021 NT14 potrebbero inizialmente sollevare preoccupazioni, il diligente tracciamento della NASA garantisce che possiamo essere certi che manterrà una distanza di sicurezza durante il suo incontro ravvicinato con la Terra. Serve a ricordare l'importanza del monitoraggio e dello studio continui di questi oggetti celesti.

– Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA

– Dati CNEOS della NASA