La NASA stampa e testa con successo in 3D l'ugello del motore a razzo per missioni nello spazio profondo

La NASA ha raggiunto un traguardo significativo nella produzione additiva stampando con successo in 3D e testando un nuovo ugello per un motore a razzo come parte del suo progetto RAMFIRE. RAMFIRE, che sta per Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution, è finanziato dalla Space Technology Mission Directorate (STMD) della NASA. Il progetto mira a far avanzare la produzione additiva e sviluppare nuovi sistemi di propulsione per le future missioni nello spazio profondo della NASA.

In collaborazione con lo sviluppatore di materiali Elementum 3D, gli ingegneri della NASA del Marshall Space Flight Center hanno creato un alluminio saldabile noto come A6061-RAM2. Questa variante in alluminio possiede le proprietà di resistenza al calore necessarie per l'uso nei motori a razzo. Stampando in 3D l'ugello come un unico pezzo, il tempo di produzione è notevolmente ridotto rispetto agli ugelli prodotti in modo tradizionale, che possono richiedere fino a 1,000 parti unite individualmente.

L’ugello RAMFIRE stampato in 3D incorpora piccoli canali interni per raffreddare l’ugello durante le operazioni e prevenirne lo scioglimento. La sua natura leggera consente la produzione di componenti ad alta resistenza, consentendo missioni nello spazio profondo che trasportano carichi utili più pesanti. Questo è fondamentale per l’iniziativa Moon to Mars della NASA, che mira a stabilire una presenza umana a lungo termine sulla Luna ed eventualmente inviare missioni umane su Marte.

L'ugello RAMFIRE è stato sottoposto a rigorosi test sul fuoco caldo, comprese diverse configurazioni di carburante, presso l'East Test Area di Marshall. I test hanno dimostrato che l’ugello stampato in 3D può funzionare efficacemente in ambienti impegnativi dello spazio profondo e resistere a carichi termici, strutturali e di pressione. L’ugello viene condiviso anche con le parti interessate commerciali e il mondo accademico, con le aziende aerospaziali che valutano la nuova lega di alluminio e il processo di stampa 3D per varie applicazioni.

Questo risultato della NASA dimostra il crescente utilizzo della produzione additiva nella produzione di componenti di motori a razzo. Anche altre aziende, come AMCM e Agile Space Industries, stanno utilizzando tecnologie di stampa 3D per produrre camere di combustione e parti critiche di razzi. Questi progressi nella produzione additiva sono cruciali per il futuro dell’esplorazione spaziale e per lo sviluppo di sistemi di propulsione avanzati.

Fonte:

– La NASA stampa e testa con successo in 3D il nuovo ugello del motore a razzo per missioni nello spazio profondo (articolo fonte)

