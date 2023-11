Il nuovo sistema informatico simile al cervello identifica i numeri scritti a mano con una precisione del 93.4%.

Un’entusiasmante svolta nel campo dell’intelligenza artificiale è stata raggiunta con lo sviluppo di un sistema informatico simile al cervello in grado di identificare con successo i numeri scritti a mano con un impressionante tasso di precisione del 93.4%. Questo sistema sperimentale, modellato sul cervello biologico, incorpora un algoritmo di addestramento unico che fornisce feedback continuo in tempo reale, consentendogli di superare i tradizionali metodi di elaborazione dei dati in batch comunemente utilizzati nell’intelligenza artificiale.

Ciò che distingue questo sistema è il suo design, che presenta una rete auto-organizzante di nanofili sugli elettrodi. A differenza dei computer convenzionali con moduli separati per memoria ed elaborazione, questo sistema simile a un cervello integra queste capacità, con conseguente miglioramento delle capacità di apprendimento e delle prestazioni. La rete di nanofili è in grado di elaborare dati complessi e in evoluzione in tempo reale, rendendola ideale per le applicazioni di intelligenza artificiale.

Uno dei principali vantaggi di questo sistema simile al cervello è la sua efficienza energetica. Rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale basati sul silicio, che consumano quantità significative di energia, si prevede che la rete di nanofili richiederà molta meno energia fornendo prestazioni simili. Ciò la rende una tecnologia promettente per varie applicazioni che dipendono dall’intelligenza artificiale, tra cui la robotica, la navigazione autonoma e l’Internet delle cose.

FAQ:

D: Quanto è accurato il sistema informatico simile al cervello nell'identificare i numeri scritti a mano?

R: Il sistema raggiunge un tasso di precisione del 93.4%.

D: Che cosa rende unico l'algoritmo di training utilizzato in questo sistema?

R: L'algoritmo di formazione fornisce feedback continuo in tempo reale, consentendo migliori prestazioni di apprendimento.

D: In cosa differisce la rete nanowire dai computer convenzionali?

R: La rete nanowire integra memoria e capacità di elaborazione, a differenza dei computer tradizionali con moduli separati.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questo sistema informatico simile al cervello?

R: Il sistema può essere utilizzato nella robotica, nella navigazione autonoma, nell’Internet delle cose e in altre tecnologie dipendenti dall’intelligenza artificiale.

D: Qual è l'efficienza energetica della rete di nanofili?

R: Si prevede che richiederà meno energia rispetto ai sistemi di intelligenza artificiale basati su silicio.

(Fonte: UCLA)