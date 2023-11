Nuovi percorsi per l'efficienza dell'intelligenza artificiale e dei compiti di memoria

In uno studio innovativo pubblicato su Nature Communications, i ricercatori dell’Università di Sydney e dell’Università della California hanno dimostrato il successo di una rete neurale fisica che apprende e ricorda “al volo” in un modo simile alla funzione sinapsi del cervello. Emulando il comportamento dei neuroni, la rete di nanofili offre il potenziale per sviluppare un'intelligenza artificiale efficiente dal punto di vista energetico e capace di compiti complessi di apprendimento e memoria nel mondo reale.

Le reti di nanofili sono costituite da minuscoli fili con diametri misurati in miliardesimi di metro. Questi fili si auto-organizzano in schemi che ricordano il popolare gioco “Pick Up Sticks”, agendo come una simulazione delle reti neurali presenti nel cervello umano. Attraverso l'utilizzo di semplici algoritmi che rispondono ai cambiamenti nella resistenza elettronica, queste reti possono svolgere compiti di memoria e apprendimento. Questo concetto, noto come “commutazione resistiva della memoria”, imita i cambiamenti di conduttività che si verificano nelle sinapsi del nostro cervello.

L'autore principale Ruomin Zhu, uno studente di dottorato del Nano Institute and School of Physics dell'Università di Sydney, spiega che questo studio dimostra come le reti di nanofili possono elaborare dati dinamici e in streaming. Riconoscendo e ricordando sequenze di impulsi elettrici che rappresentano immagini, la rete mostra la sua capacità di apprendere e adattarsi all'evoluzione delle informazioni in tempo reale.

La professoressa Zdenka Kuncic, ricercatrice e supervisore, paragona il compito di memoria svolto dalla rete al ricordare un numero di telefono. Questo studio ha inoltre testato le capacità di riconoscimento delle immagini della rete, ottenendo un tasso di successo del 93.4% nell'identificazione delle immagini dal database delle cifre scritte a mano MNIST. Questa innovazione consente alla rete neurale di apprendere e ricordare dati in continua evoluzione, evitando la necessità di archiviare grandi quantità di informazioni in memoria e di risparmiare energia.

L'elaborazione delle informazioni online offre numerosi vantaggi, in particolare quando si tratta di dati in flusso continuo. I modelli di apprendimento automatico necessitano di adattabilità in tempo reale, per la quale le attuali reti neurali artificiali non sono ottimizzate. Sfruttando la capacità della rete neurale di nanofili per l'apprendimento online, i ricercatori hanno aperto la strada a futuri progressi nell'efficienza dell'intelligenza artificiale e dei compiti di memoria.

FAQ:

D: Cos'è una rete di nanofili?

R: Una rete di nanofili è una raccolta di minuscoli fili disposti in schemi che imitano le reti neurali presenti nel cervello umano.

D: Cos'è la commutazione di memoria resistiva?

R: La commutazione resistiva della memoria si riferisce ai cambiamenti nella conduttività elettrica che si verificano nelle giunzioni in cui i nanofili si sovrappongono, in modo simile a come funzionano le sinapsi nel nostro cervello.

D: Quali sono stati i compiti svolti in questo studio?

R: La rete è stata addestrata a riconoscere e ricordare sequenze di impulsi elettrici che rappresentano immagini e ha ottenuto un tasso di successo del 93.4% nell'identificare correttamente le immagini di prova. Eseguiva anche compiti di memoria che comportavano il richiamo di sequenze fino a otto cifre.

D: Qual è il vantaggio di elaborare le informazioni online?

R: L'elaborazione delle informazioni online consente l'adattabilità in tempo reale, che è fondamentale quando si ha a che fare con flussi di dati in continua evoluzione. Elimina la necessità di archiviare grandi quantità di informazioni in memoria, risparmiando così energia.

D: Quali sono le potenziali applicazioni di questa ricerca?

R: Questa ricerca apre nuove possibilità per lo sviluppo di sistemi efficienti di intelligenza artificiale in grado di svolgere compiti complessi di apprendimento e memoria nel mondo reale.