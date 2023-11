I nanoingegneri utilizzano il DNA per creare nuovi quasicristalli

I nanoingegneri hanno compiuto un'impresa rivoluzionaria creando quasicristalli, materiali strutturati in modo unico, utilizzando DNA e nanoparticelle. Tradizionalmente, i cristalli mostrano una struttura ripetitiva, mentre i quasicristalli presentano schemi non ripetitivi. Questa disposizione atipica garantisce ai quasicristalli proprietà eccezionali, come un comportamento elettronico non convenzionale, un distinto assorbimento di calore e luce e superfici con estrema durezza o scivolosità.

Il team di ricercatori della Northwestern University, dell’Università del Michigan e del Centro per la ricerca cooperativa sui biomateriali in Spagna ha pubblicato i suoi risultati su Nature Materials. Lo studio segna un progresso significativo nella progettazione dei nanomateriali, poiché dimostra l’uso del DNA come strumento programmabile per assemblare intenzionalmente quasicristalli.

"L'esistenza dei quasicristalli è stata un enigma per decenni, e la loro scoperta è stata giustamente premiata con un premio Nobel", ha affermato Chad Mirkin, professore di chimica George B. Rathmann alla Northwestern University e coautore dello studio. Spiega inoltre che la ricerca aiuta a demistificare la formazione dei quasicristalli sfruttando la natura programmabile del DNA per ingegnerizzarne l'assemblaggio.

Gli ingegneri vedono le nanoparticelle come “atomi progettisti” a causa del livello di controllo che offrono nella produzione di materiali sintetici. Tuttavia, dirigere le nanoparticelle affinché si assemblano nelle strutture desiderate rappresenta una sfida. Utilizzando filamenti codificati dal DNA che si riconoscono a vicenda, i ricercatori hanno programmato con successo le nanoparticelle per formare un quasicristallo. Il team si è concentrato sulle forme bipiramidali, scoprendo infine che le bipiramidi pentagonali a dieci lati, note come decaedri, formavano quasicristalli in condizioni specifiche.

Attraverso una combinazione di previsioni teoriche e verifica sperimentale utilizzando la microscopia elettronica e la diffusione dei raggi X, il team è riuscito a fabbricare con successo una struttura quasicristallina utilizzando particelle di decaedro. Questo risultato dimostra un progresso significativo nella nanoscienza e fornisce nuove informazioni sull'ingegneria controllata dei quasicristalli colloidali.

FAQ:

D: Cosa sono i quasicristalli?

R: I quasicristalli sono materiali con motivi non ripetitivi, a differenza dei normali cristalli.

D: Quali proprietà eccezionali possiedono i quasicristalli?

R: I quasicristalli possono esibire un comportamento elettronico unico, assorbire calore e luce in modo diverso e possedere superfici con estrema durezza o scivolosità.

D: Come sono stati creati i quasicristalli in questo studio?

R: I nanoingegneri hanno utilizzato DNA e nanoparticelle per assemblare intenzionalmente quasicristalli, programmando le particelle per formare una struttura specifica.

D: Chi ha condotto la ricerca?

R: Lo studio è frutto di una collaborazione tra ricercatori della Northwestern University, dell'Università del Michigan e del Centro per la ricerca cooperativa sui biomateriali in Spagna.

D: Quale traguardo significativo è stato raggiunto con questa ricerca?

R: Questo studio segna una pietra miliare significativa nel regno della nanoscienza, poiché dimostra l'ingegneria controllata dei quasicristalli colloidali utilizzando il DNA.