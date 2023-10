Uno studio sui nanovettori rivela un'elevata prevalenza di anticorpi contro il glicole polietilenico (PEG) nella popolazione tedesca

Un recente studio condotto dai ricercatori dell’Istituto Max Planck per la ricerca sui polimeri ha fatto luce sulla prevalenza di anticorpi contro il polietilenglicole (PEG) nella popolazione tedesca. Il PEG è una sostanza comune utilizzata nei cosmetici, negli alimenti e in medicina. La presenza di anticorpi contro il PEG può avere un impatto significativo sull’efficacia delle terapie mediche che utilizzano nanovettori.

L'obiettivo dei ricercatori era indagare in che misura gli anticorpi contro il PEG siano già presenti nella società tedesca e in che modo potrebbero influenzare l'uso dei nanovettori nei trattamenti medici. Gli anticorpi sono tipicamente prodotti dal sistema immunitario per combattere le infezioni virali. Si è però scoperto che si possono sviluppare anticorpi anche contro il PEG, una molecola dalla struttura relativamente semplice.

Il PEG viene utilizzato in medicina per agire come rivestimento protettivo per i trasportatori di farmaci di dimensioni nanometriche, migliorandone il tempo di circolazione nel flusso sanguigno. Ciò è particolarmente rilevante per lo sviluppo di nanovettori nelle terapie contro il cancro. Tuttavia, lo studio ha scoperto che gli anticorpi contro il PEG si attaccano ai nanovettori rivestiti, rendendoli visibili al sistema immunitario e ostacolandone gli effetti terapeutici.

Il gruppo di ricerca ha esaminato oltre 500 campioni di sangue prelevati da pazienti nel 2019. Hanno scoperto che gli anticorpi PEG erano rilevabili nell’83% dei campioni. È interessante notare che la concentrazione di questi anticorpi è risultata inversamente proporzionale all’età degli individui testati, suggerendo che la prevalenza degli anticorpi potrebbe essere influenzata dal recente aumento nell’utilizzo di PEG e dalla variazione del sistema immunitario con l’età.

I risultati di questo studio hanno implicazioni significative per le future terapie mediche che utilizzano nanovettori. I ricercatori ritengono che potrebbe essere necessario adattare le terapie per tenere conto della risposta del sistema immunitario agli anticorpi PEG. Possibili modifiche potrebbero includere la sostituzione del PEG con sostanze alternative o l'individuazione della quantità di principio attivo in base alla concentrazione di anticorpi nel sangue del paziente.

Sono previste ulteriori ricerche per esplorare come le terapie con nanovettori possano essere adattate per superare le sfide poste dagli anticorpi contro il PEG. L’obiettivo è sviluppare approcci innovativi che garantiscano la somministrazione efficace dei farmaci nei trattamenti medici.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importanza di comprendere la prevalenza e l’impatto degli anticorpi contro il PEG nello sviluppo di nanovettori per terapie mediche. Affrontando queste sfide, i ricercatori possono migliorare l’efficacia e la sicurezza dei trattamenti basati su nanovettori e potenzialmente rivoluzionare i risultati sanitari.

Fonte:

– Orizzonti su nanoscala (2023). DOI: 10.1039/D3NH00198A

– Società Max Planck