Nuova intuizione: come la struttura cellulare risponde alla pressione esterna

I ricercatori dell’Istituto nazionale per la scienza dei materiali di Tsukuba, in Giappone, hanno utilizzato una tecnica innovativa per studiare come le cellule viventi rispondono alla pressione meccanica esterna. Applicando la forza utilizzando sonde di dimensioni nanometriche attraverso la microscopia a forza atomica, gli scienziati sono stati in grado di mappare il modo in cui questa forza viene distribuita sulla superficie cellulare e in tutta la cellula.

Il team ha utilizzato l’apprendimento automatico per analizzare e modellare le forze misurate nello studio. Inoltre, sono state impiegate tecniche di fissaggio e colorazione per valutare l’impatto della distorsione della forza sulle strutture interne della cellula, in particolare sui microtubuli e sui filamenti di actina che formano il suo “scheletro”.

Le cellule possiedono la capacità di adattarsi a vari stimoli chimici e meccanici provenienti dall'ambiente circostante. Il dottor Jun Nakanishi, leader del Mechanobiology Group presso l'Istituto nazionale per la scienza dei materiali, spiega che per mantenere l'integrità e la buona salute delle cellule, le cellule utilizzano meccanismi di feedback rapidi per adattarsi a questi stimoli. Tuttavia, il fallimento di questa risposta cellulare è stato collegato a diversi disturbi, tra cui il diabete, il morbo di Parkinson, gli attacchi di cuore e il cancro.

Gli studi precedenti sulle risposte cellulari sono stati limitati a causa delle tecniche impiegate, che spesso richiedevano che le cellule fossero dotate di sensori, limitando così le misurazioni solo a una parte della risposta. I ricercatori di questo studio hanno utilizzato in modo innovativo una sonda su scala nanometrica per mappare la distribuzione della forza su un’intera cellula con una risoluzione nanometrica.

Lo studio ha rivelato che le forze di tensione e compressione sono distribuite attraverso le fibre di actina e i microtubuli all’interno della cellula per mantenerne la forma, in modo simile a come funzionano i pali e le corde in una tenda da campeggio. I ricercatori hanno anche scoperto che il nucleo svolge un ruolo nel controbilanciare le forze esterne quando la funzione delle fibre di actina è disabilitata, sottolineando l'importanza della struttura interna del nucleo nella risposta allo stress cellulare.

È interessante notare che lo studio ha confrontato le risposte delle cellule sane con quelle cancerose. Le cellule tumorali hanno dimostrato una maggiore resilienza alla compressione esterna rispetto alle cellule sane e avevano meno probabilità di attivare la morte cellulare in risposta.

I risultati non solo migliorano la nostra comprensione della complessa meccanica intracellulare coinvolta nella risposta allo stress, ma rappresentano anche un’opportunità per sviluppare uno strumento diagnostico per distinguere le cellule sane da quelle cancerose in base alla meccanica cellulare. Attualmente, per la diagnosi del cancro, gli ospedali si affidano alla valutazione di caratteristiche come dimensioni, forma e struttura, che potrebbero non sempre fornire informazioni sufficienti.

Il dottor Han Zhang, ricercatore senior del Gruppo di microscopia elettronica presso l'Istituto nazionale per la scienza dei materiali, suggerisce che la misurazione della distribuzione della forza potrebbe migliorare significativamente l'accuratezza diagnostica, fornendo un metodo alternativo per valutare le condizioni delle cellule.

FAQ

D: In che modo i ricercatori hanno studiato le risposte cellulari alla pressione esterna?

R: I ricercatori hanno utilizzato una tecnica chiamata microscopia a forza atomica, che utilizza sonde di dimensioni nanometriche per applicare la forza sulla superficie delle cellule.

D: Cosa ha rivelato lo studio sulla risposta cellulare allo stress?

R: Lo studio ha scoperto che le forze di trazione e compressione sono distribuite tra le fibre di actina e i microtubuli all'interno della cellula per mantenerne la forma.

D: In che modo le cellule tumorali differiscono nella loro risposta alla compressione esterna?

R: Le cellule tumorali hanno dimostrato una maggiore resilienza alla compressione esterna rispetto alle cellule sane e avevano meno probabilità di attivare la morte cellulare in risposta.

D: Che impatto potrebbe avere questa ricerca sulla diagnosi del cancro?

R: I risultati suggeriscono che la misurazione della distribuzione della forza nelle cellule potrebbe fornire un nuovo strumento diagnostico per distinguere le cellule sane da quelle cancerose, migliorando potenzialmente l'accuratezza diagnostica.