Preparatevi per l'evento di osservazione dell'eclissi solare parziale a Nanaimo

La Nanaimo Astronomy Society sta organizzando un evento di osservazione pubblica per testimoniare un raro fenomeno celeste: un'eclissi solare parziale. L'evento si svolgerà sabato 14 ottobre dalle 8 alle 10:30 al Pipers Lagoon Park.

Un'eclissi solare parziale si verifica quando la Luna passa davanti al sole, ma le sue dimensioni apparenti non sono abbastanza grandi da coprirlo interamente, creando quella che è nota come eclissi solare anulare. Anche se gli spettatori di Nanaimo non saranno in grado di vedere l'effetto “anello di fuoco” osservato nelle aree di totalità anulare, possono aspettarsi di assistere ad un'eclissi parziale che coprirà circa il 77% del disco solare.

La sicurezza è della massima importanza quando si osservano tali eventi, poiché non è mai sicuro guardare direttamente il sole senza adeguati occhiali di sicurezza o filtri solari sui telescopi. Per garantire la sicurezza del pubblico, la Nanaimo Astronomy Society fornirà ai partecipanti telescopi per l'osservazione solare e occhiali solari da utilizzare durante l'evento.

L'eclissi sarà visibile in basso sull'orizzonte sudorientale, a partire dalle 8:08. L'eclissi massima, con una copertura del 77%, si verificherà alle 9:19 e l'evento terminerà alle 10:37. È importante notare che l'evento di osservazione dipende dalle condizioni meteorologiche e eventuali cancellazioni dovute a cattive condizioni meteorologiche saranno annunciate sul sito web della Nanaimo Astronomy Society e sulla loro pagina Facebook.

Non perdere questa opportunità unica di assistere a un'eclissi solare parziale. Unisciti alla Nanaimo Astronomy Society e agli altri appassionati di spazio per un'esperienza indimenticabile della nostra meraviglia celeste.

Fonte:

– Società di Astronomia Nanaimo (www.nanaimoastronomy.com)

– Pagina Facebook della Nanaimo Astronomy Society (www.facebook.com/groups/nanaimoastronomy)