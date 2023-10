Una misteriosa esplosione spaventa i residenti di Melbourne

By

I residenti nella periferia nord di Melbourne sono rimasti perplessi da un forte rumore simile a un'esplosione che si è sentito a tarda notte. Un video circolato sui social media ha catturato il momento in cui un lampo di luce è stato seguito da un forte scoppio poco prima delle 9:XNUMX. L'incidente, avvenuto a Doreen, ha spinto i residenti a indagare sulla fonte del suono.

Anche se la causa del rumore rimane incerta, alcuni locali hanno espresso la convinzione che sia stato causato da un meteorite. Rapporti simili sono emersi da altre aree, tra cui Balwyn, Diamond Creek, Doncaster, Fairfield e Hawthorn. Non è la prima volta che un evento del genere si verifica nella regione. In un incidente simile avvenuto in agosto, nei cieli vittoriani è stata osservata una palla di luce accompagnata da un forte boom e l'agenzia spaziale ha successivamente confermato che si trattava probabilmente dei resti di un razzo russo Soyuz-2 che rientrava nell'atmosfera terrestre.

Mentre le indagini su questo recente rumore simile a un'esplosione continuano, molti residenti si chiedono quale sia lo strano evento. Il filmato ha raccolto una notevole attenzione sui social media, scatenando discussioni e teorie. La possibilità che un meteorite o un altro oggetto celeste causi il rumore ha affascinato le menti sia della gente del posto che degli osservatori online.

Il fascino per i fenomeni inspiegabili non è raro. Le persone sono spesso incuriosite dai misteri che mettono alla prova la loro comprensione del mondo. Sono incidenti come questi che ci ricordano quanto vasto e imprevedibile possa essere l’universo.

