Il misterioso divario: perdita di atmosfera e pianeti scomparsi

Uno studio innovativo che utilizza i dati del telescopio spaziale Kepler della NASA in pensione ha fatto luce su uno dei misteri più intriganti dell’universo: l’assenza di esopianeti da 1.5 a 2 volte più grandi della Terra. Guidata da Jessie Christiansen del Caltech/IPAC, la ricerca esplora le ragioni dietro questo peculiare divario e rivela un inaspettato colpevole: la perdita atmosferica.

“Gli scienziati degli esopianeti ora hanno dati sufficienti per dire che questo divario non è un colpo di fortuna. C'è qualcosa che impedisce ai pianeti di raggiungere e/o rimanere a queste dimensioni", ha spiegato Christiansen.

Lo studio propone due meccanismi principali responsabili di questa perdita atmosferica: perdita di massa alimentata dal nucleo e fotoevaporazione. La perdita di massa alimentata dal nucleo si verifica quando il nucleo caldo di un pianeta spinge gradualmente via la sua atmosfera nel tempo. D'altra parte, la fotoevaporazione comporta l'intensa radiazione della stella ospite di un pianeta che ne strappa l'atmosfera, in modo simile a un asciugacapelli cosmico che scioglie un cubetto di ghiaccio.

Per studiare questi meccanismi, il team di Christiansen si è concentrato sugli ammassi stellari Praesepe e Iadi, noti per la loro relativa giovinezza in termini cosmici. In questi ammassi, quasi il 100% delle stelle aveva ancora pianeti sub-nettuniani o candidati pianeti in orbita attorno a loro, mentre gli ammassi stellari più vecchi mostravano solo un tasso di ritenzione del 25% per i pianeti sub-nettuniani. Questi risultati contraddicono le ipotesi precedenti secondo cui la fotoevaporazione ha svolto un ruolo significativo nell’evoluzione degli esopianeti.

I risultati suggeriscono fortemente che la perdita di massa alimentata dal nucleo è la causa principale del divario dimensionale osservato. In precedenza, gli astronomi credevano che la perdita di atmosfera avvenisse principalmente attraverso la fotoevaporazione nelle prime fasi dell’evoluzione degli esopianeti. La notevole ritenzione atmosferica negli ammassi stellari più giovani come Praesepe e Hyades rivela una narrazione diversa.

Anche se questo studio segna un passo avanti significativo nella nostra comprensione degli esopianeti, è solo un pezzo di un puzzle cosmico più ampio. Christiansen sottolinea che la ricerca in corso e gli studi futuri continueranno ad esplorare e testare questi risultati, svelando ulteriori approfondimenti sui misteri dell’universo.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cos'è il telescopio spaziale Keplero?

Il telescopio spaziale Kepler era una missione della NASA progettata per scoprire esopianeti, pianeti che orbitano attorno a stelle al di fuori del nostro sistema solare. Ha operato dal 2009 al 2018 e ha fornito dati cruciali per comprendere le caratteristiche e la distribuzione degli esopianeti.

2. Cos’è la perdita atmosferica?

La perdita atmosferica si riferisce al processo attraverso il quale un pianeta perde la sua atmosfera nel tempo. Ciò può accadere a causa di vari fattori, come la radiazione proveniente dal nucleo del pianeta o l'intensa radiazione proveniente dalla sua stella ospite.

3. Cosa sono i sub-Nettuno?

I sub-Nettuno sono un tipo di pianeta extrasolare di dimensioni più piccole di Nettuno, ma più grandi della Terra. Sono caratterizzati dalla loro composizione gassosa e si trovano spesso nelle zone abitabili delle stelle ospiti.

4. Qual è la differenza tra perdita di massa alimentata dal nucleo e fotoevaporazione?

La perdita di massa alimentata dal nucleo si verifica quando il nucleo caldo di un pianeta spinge gradualmente via la sua atmosfera nel tempo. La fotoevaporazione, d'altra parte, è il processo mediante il quale l'atmosfera di un pianeta viene strappata via dall'intensa radiazione proveniente dalla sua stella ospite.

Fonte:

- NASA – Telescopio spaziale Keplero