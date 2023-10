Uno studio suggerisce che i tumuli su Arrokoth siano i mattoni originali

By

Un nuovo studio condotto dai ricercatori del Southwest Research Institute (SwRI) ha indicato che si ritiene che i misteriosi tumuli su Arrokoth, un oggetto della Cintura di Kuiper, siano alcuni dei suoi antichi elementi costitutivi originali. Arrokoth, precedentemente noto come Ultima Thule, è stato osservato dalla navicella spaziale New Horizons della NASA nel gennaio 2019.

Il sorvolo di Arrokoth da parte della navicella spaziale ha rivelato una formazione particolare: due lobi rotondi collegati da un collo stretto che ricorda un pupazzo di neve. Inoltre, il lobo più grande, chiamato Wenu, mostrava diversi tumuli enigmatici, mentre il lobo più piccolo, noto come Weeyo, aveva tre tumuli identificati provvisoriamente. Si è scoperto che questi tumuli avevano dimensioni, forme, colori e riflettività simili.

I ricercatori dello SwRI hanno pubblicato il loro articolo sottoposto a revisione paritaria sul Planetary Science Journal, affermando che i tumuli sono probabilmente gli elementi costitutivi originali di Arrokoth. Hanno confrontato il contesto geologico dei tumuli e ne hanno analizzato forme, dimensioni, riflettanza e colori. Lo studio ha scoperto che questi tumuli condividono un'origine comune e si ritiene che si siano formati quando Arrokoth fu creato per la prima volta miliardi di anni fa.

L'esatto processo di formazione e il motivo per cui i tumuli sono tutti di dimensioni simili rimangono sconosciuti. Tuttavia, i ricercatori suggeriscono che la dimensione preferita di questi elementi costitutivi debba essere spiegata da modelli di formazione planetesimale. L’analisi supporta anche il modello di instabilità dello streaming, in cui i materiali rocciosi si scontrano tra loro a basse velocità, consentendo un delicato accumulo di oggetti.

Comprendere le origini dei planetesimi come Arrokoth è fondamentale per comprendere lo sviluppo dei pianeti. La scoperta di questi tumuli fornisce agli scienziati preziose informazioni sulla formazione di tali corpi celesti. Sono necessarie ulteriori esplorazioni per determinare quanto siano comuni le strutture simili a tumuli tra i planetesimi.

Arrokoth si trova a 4.1 miliardi di miglia di distanza nella Cintura di Kuiper, rendendolo l'oggetto più distante visitato da un veicolo spaziale nel sistema solare. Misura circa 22 miglia di lunghezza.

Studio: le proprietà e l'origine dei grandi tumuli di Arrokoth dell'oggetto della cintura di Kuiper (SwRI)