Gli scienziati scoprono come i metalli preziosi della Terra rimangono vicini alla superficie

Gli scienziati hanno scoperto il motivo per cui metalli preziosi come oro, platino e palladio si trovano vicino alla superficie terrestre, nonostante la loro densità suggerisca che avrebbero dovuto affondare fino al nucleo. I ricercatori hanno scoperto che questi metalli sono rimasti intrappolati nella roccia semifusa dopo che enormi rocce spaziali si sono scontrate con la Terra. La presenza di questi metalli preziosi vicino alla superficie ha a lungo sconcertato gli scienziati, ma si ritiene che siano atterrati sulla Terra durante l'impatto con grandi rocce spaziali subito dopo la formazione del pianeta. Tuttavia, invece di sprofondare nel nucleo, questi metalli filtrarono attraverso il mantello e rimasero intrappolati nella roccia in fase di solidificazione, consentendo loro di rimanere vicino alla superficie.

In uno studio recente, gli scienziati hanno simulato antichi impatti sulla Terra primordiale per capire perché questi metalli preziosi non sono affondati fino al nucleo. Hanno scoperto che quando un’enorme roccia spaziale, potenzialmente delle dimensioni della Luna, si scontrava con la Terra, creava un oceano di magma fuso che penetrava nel mantello. Sotto questo oceano di magma c'era una regione di roccia per metà fusa e per metà solida. I metalli del dispositivo di simulazione hanno gradualmente permeato questa regione semifusa, mescolandosi con il mantello. Invece di affondare direttamente nel nucleo, il mantello infuso di metallo si è solidificato, intrappolando frammenti di metallo lungo il percorso.

Nel corso di miliardi di anni, l’agitazione e la convezione nel mantello hanno avvicinato questi metalli alla crosta, rendendoli accessibili per le operazioni minerarie. Questa scoperta fa luce sull’origine e sull’abbondanza dei metalli preziosi sulla Terra, spiegando come sono finiti vicino alla superficie. Inoltre, è possibile che queste regioni ricche di metalli nel mantello siano ancora visibili oggi nelle immagini sismiche dell’interno della Terra.

Ulteriori ricerche potrebbero comportare la simulazione di impatti simili su altri pianeti terrestri come Marte o Venere per capire come funzionerebbe questo processo su mondi diversi. Questo studio fornisce preziose informazioni sui processi geologici che hanno modellato il nostro pianeta e sulla distribuzione dei metalli preziosi.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze