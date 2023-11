Un mistero pulsante nel centro galattico: cosa potrebbe essere?

I dati del telescopio da giugno a dicembre 2022 hanno rivelato un misterioso segnale pulsante proveniente dal centro della nostra galassia. Il Centro Galattico, sede del buco nero supermassiccio noto come Sagittarius A* (Sgr A*), è l'epicentro di questo enigmatico fenomeno. Il segnale, rilevato vicino a Sgr A*, è una fluttuazione ricorrente di raggi gamma che si verifica ogni 76.32 minuti, secondo un recente studio pubblicato su arXiv.

Questo impulso ricorrente ha sconcertato gli scienziati poiché non è noto che i buchi neri emettano radiazioni rilevabili come questa. Pertanto è stata esclusa Sgr A* come fonte del segnale. Invece, i ricercatori propongono che la pulsazione sia la prova di un oggetto in orbita attorno al buco nero. Sebbene invisibile all'occhio umano, dalle vicinanze di Sgr A* vengono emesse diverse forme di luce. Nello specifico, lo studio ha osservato un modello di radiazione gamma flaring, che richiede telescopi speciali per essere rilevata.

Anche se ogni 149 minuti viene rilevato un altro segnale dalla stessa regione sotto forma di bagliore di raggi X, il focus principale rimane la radiazione gamma. La natura dell'oggetto che causa queste emissioni rimane avvolta nel mistero. Studi precedenti lo chiamavano “un grumo di materia magnetizzata”. Gli scienziati ipotizzano che un singolo meccanismo fisico sia responsabile della generazione di questi segnali.

Le stime suggeriscono che l’orbiter, presumibilmente il suddetto blob, completa la sua orbita attorno al buco nero ogni 70-80 minuti. Questa traiettoria è simile come distanza a quella tra Mercurio e il Sole. Inoltre, si ritiene che viaggi a velocità che raggiungono il 30% della velocità della luce. Ciò equivale a velocità fino a 223 milioni di miglia orarie.

Mentre l’oggetto compie il suo viaggio attorno al buco nero, emette bagliori luminosi di radiazione. Tuttavia, a causa delle sfide legate all’osservazione dei buchi neri e dei loro dintorni, gli scienziati non sono in grado di accertare l’esatta natura del fenomeno che si verifica vicino a Sgr A*.

