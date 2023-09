Misteriosa fonte di energia ultraelevata indagata dagli astronomi

Un team di astronomi dell’Università del Maryland e della Michigan Technological University ha intrapreso uno studio per indagare su una misteriosa sorgente di raggi gamma ad altissima energia nota come LHAASO J2108+5157. Queste sorgenti di raggi gamma con energie fotoniche superiori a 0.1 PeV sono classificate come sorgenti di raggi gamma ad energia ultraelevata (UHE). La vera natura di queste fonti non è ben compresa, quindi gli astronomi sono costantemente alla ricerca di nuovi oggetti di questo tipo per saperne di più su di essi.

Il team guidato da Sajan Kumar dell’Università del Maryland ha concentrato il proprio studio su LHAASO J2108+5157, che è una sorgente puntiforme associata a una nube molecolare situata a circa 10,700 anni luce di distanza. Precedenti osservazioni non avevano identificato alcuna controparte di raggi X di questa sorgente, rendendo difficile determinare l’origine delle sue emissioni di raggi gamma. Il team di Kumar ha utilizzato il Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System (VERITAS) e l'Osservatorio Cherenkov sull'acqua ad alta quota (HAWC) per osservare LHAASO J2108+5157 e raccogliere maggiori informazioni sulle sue emissioni di raggi gamma UHE.

Le osservazioni non hanno trovato alcuna emissione significativa vicino alla posizione di LHAASO J2108+5157. L’analisi spettrale della regione attorno alla sorgente ha indicato che l’emissione è coerente con studi precedenti e probabilmente ha un’origine leptonica. Tuttavia, la scoperta di una nuova nube molecolare nelle vicinanze di LHAASO J2108+5157 fornisce ulteriori informazioni sull’origine dell’emissione di raggi gamma osservata. Gli astronomi hanno concluso che è più probabile che i raggi gamma siano prodotti attraverso il canale adronico, con la nube molecolare come bersaglio principale per le particelle di raggi cosmici accelerate da PeVatron non identificati.

Sono necessarie ulteriori osservazioni e analisi per comprendere appieno la natura di LHAASO J2108+5157. I ricercatori suggeriscono che saranno necessarie future osservazioni da parte del Cherenkov Telescope Array (CTA) e analisi nella banda dei raggi X per fornire maggiori informazioni su questa misteriosa fonte di energia ultraelevata.

