Gli elettroni ad alta energia della coda magnetica della Terra potrebbero creare acqua sulla Luna

Gli scienziati hanno scoperto che gli elettroni ad alta energia situati nel plasma che circonda la Terra stanno creando acqua sulla Luna. Questa nuova scoperta potrebbe fornire preziose informazioni sulla distribuzione dell’acqua sulla superficie lunare, in particolare nelle regioni permanentemente ombreggiate che non ricevono mai la luce solare. Comprendere la distribuzione dell’acqua sulla Luna è fondamentale per studiarne l’evoluzione e pianificare le future missioni con equipaggio. L’acqua può essere raccolta dagli astronauti per il sostentamento e può anche essere convertita in carburante per ulteriori esplorazioni spaziali.

La ricerca, guidata dallo scienziato Shuai Li dell’Università delle Hawaii a Mānoa, collega la formazione dell’acqua sulla Luna alla bolla magnetica terrestre conosciuta come magnetosfera. La magnetosfera agisce come uno scudo, proteggendo la Terra dalle particelle ad alta energia presenti nel vento solare. Quando il vento solare interagisce con la magnetosfera, crea una lunga coda magnetica sul lato notturno della Terra, chiamata magnetocoda. All'interno di questa coda magnetica, gli elettroni e gli ioni ad alta energia formano uno strato di plasma.

Mentre la Luna orbita attorno alla Terra, passa attraverso questa coda magnetica, che la protegge dalle particelle cariche pur consentendo alla luce di raggiungere la superficie lunare. Precedenti ricerche avevano dimostrato che quando la Luna si trova al di fuori della coda magnetica, viene bombardata dal vento solare e vengono create piccole quantità di acqua. Tuttavia, ci si aspettava che la formazione di acqua diminuisse significativamente all’interno della coda magnetica a causa dell’assenza di protoni del vento solare.

Utilizzando i dati raccolti dal Moon Mineralogy Mapper sulla navicella spaziale Chandrayaan 1, Li e il suo team hanno scoperto che la formazione di acqua nella coda magnetica della Terra è simile a quando la Luna si trova all'esterno della coda magnetica. Ciò suggerisce che ci siano ulteriori processi o fonti d’acqua all’interno della coda magnetica che non sono direttamente associati all’impianto del vento solare. Il team ha scoperto che gli elettroni ad alta energia nella coda magnetica producono effetti simili agli ioni nel vento solare.

Questa scoperta supporta una precedente ricerca di Li che mostrava che l’ossigeno nella coda magnetica arrugginisce il ferro nelle regioni polari della Luna. Sottolinea la profonda connessione tra la Terra e la Luna. Il team continuerà a studiare l'ambiente del plasma attorno alla Luna e a studiare il contenuto di acqua ai poli lunari durante le diverse fasi del passaggio della Luna attraverso la coda magnetica.

Questa ricerca è essenziale come parte del programma Artemis, che mira a riportare gli esseri umani sulla Luna entro il 2026. Le scoperte fatte contribuiranno a una migliore pianificazione e preparazione per missioni estese sulla superficie lunare e oltre.

Fonte:

– Space.com (Articolo originale)