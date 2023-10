Onde coro scoperte attorno a Mercurio, che fanno luce sui campi magnetici planetari

Scienziati giapponesi e francesi hanno fatto una scoperta affascinante: sono state rilevate onde coro attorno a Mercurio. Le onde del coro, che suonano come il cinguettio e il fischio degli uccelli, sono state precedentemente osservate sulla Terra, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Tuttavia, non ci si aspettava che Mercurio, essendo un pianeta arido senza atmosfera e con un campo magnetico debole, avesse queste onde. Questa scoperta fornisce preziose informazioni sull’ambiente magnetico attorno a Mercurio e sulla formazione dei campi magnetici planetari da parte del vento solare.

Il campo magnetico di Mercurio è relativamente debole rispetto ad altri pianeti ed è costantemente bombardato dalle radiazioni e dal vento solare a causa della sua vicinanza al Sole. Tuttavia, nonostante le sue condizioni inospitali, Mercurio nasconde alcuni segreti. Negli ultimi anni, gli scienziati hanno scoperto che Mercurio ha il suo tipo unico di aurore. Prima di ciò, gli scienziati avevano ipotizzato la presenza di onde coro su Mercurio. Le onde coro si verificano quando gli elettroni energetici rimangono intrappolati nella magnetosfera di un pianeta, generando onde nel plasma.

Le rilevazioni delle onde coro attorno a Mercurio sono state effettuate utilizzando lo strumento MIO come parte della missione Mercury BepiColombo. Sebbene lo strumento non sia ancora in orbita attorno a Mercurio, i sorvoli del pianeta nel 2021 e nel 2022 hanno fornito dati preziosi. Le osservazioni hanno rivelato che le onde coro erano presenti solo in una regione specifica della magnetosfera di Mercurio conosciuta come settore dell’alba. I ricercatori hanno condotto modelli e simulazioni, determinando che il trasferimento di energia dagli elettroni alle onde elettromagnetiche è più efficiente in questa regione, portando alla generazione dei suoni sibilanti.

Sono necessarie ulteriori indagini e analisi per comprendere appieno queste onde coro e le loro caratteristiche. I dati ottenuti da queste rilevazioni iniziali aiuteranno a pianificare indagini dettagliate per quando si prevede che lo strumento MIO sarà in orbita attorno a Mercurio entro il 2025. I confronti tra la Terra e Mercurio aiuteranno a scoprire le somiglianze e le differenze nelle proprietà spaziotemporali dei pianeti guidati da elettroni. onde del coro.

I ricercatori sottolineano che questo studio sta aprendo la strada a future indagini per esplorare l’influenza del vento solare sugli ambienti magnetizzati dei pianeti del nostro Sistema Solare. I risultati potrebbero anche contribuire alla nostra comprensione degli esopianeti e delle loro interazioni con i venti stellari. La ricerca è stata pubblicata su Nature Astronomy.

Fonte: Astronomia naturale