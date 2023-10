I suoni sibilanti della magnetosfera di Mercurio

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta interessante sul campo magnetico di Mercurio ascoltando i suoni del pianeta, in modo simile all'ascolto della musica. I “suoni sibilanti” uditi dalla magnetosfera di Mercurio furono identificati per la prima volta da Mitsunori Ozaki dell'Università di Kanazawa e da un team di scienziati provenienti dal Giappone e dalla Francia.

In precedenza, si credeva che Mercurio avesse un campo magnetico debole. Tuttavia, questi suoni “sibilanti” indicano che il campo magnetico del pianeta è davvero forte. Nonostante sia un pianeta roccioso senza un'atmosfera sostanziale e situato vicino all'intensa radiazione solare e al vento solare del Sole, la magnetosfera di Mercurio presenta fenomeni interessanti.

La mancanza di alcune caratteristiche riscontrate su altri pianeti, come una densa atmosfera contenente ossigeno o una fascia di radiazioni, solleva interrogativi sull’esistenza delle aurore attorno a Mercurio. Gli scienziati sono particolarmente interessati a capire come queste aurore possano verificarsi in assenza di un’atmosfera significativa.

La ricerca sull'ambiente magnetico di Mercurio è stata limitata a causa della mancanza di missioni spaziali dedicate allo studio del pianeta. La sonda spaziale Mariner 10 della NASA negli anni ’1970 e la missione Mercury BepiColombo in corso, lanciata nel 2018, hanno fornito dati preziosi. Lo strumento MIO, parte della missione BepiColombo, è specificatamente progettato per studiare la magnetosfera di Mercurio.

I dati raccolti tra il 2021 e il 2022 utilizzando lo strumento MIO hanno rivelato chiare prove di “onde in modalità fischio” nella magnetosfera di Mercurio. Questo fenomeno ha stuzzicato la curiosità degli scienziati riguardo alle potenziali somiglianze tra la Terra e Mercurio in termini di coro guidato dagli elettroni, un altro fenomeno intrigante.

Le recenti scoperte, pubblicate sulla rivista Nature Astronomy, fanno luce sui suoni enigmatici emessi dalla magnetosfera di Mercurio. Contribuiscono a una migliore comprensione dell'ambiente magnetico di Mercurio e offrono approfondimenti sulle complesse interazioni tra i campi magnetici planetari e il vento solare.

