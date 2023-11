Nuovi approfondimenti sui misteriosi cieli rossi: svelare i segreti degli archi SAR

Persone in diverse parti degli Stati Uniti e dell'Europa sono state recentemente affascinate da uno spettacolo ipnotizzante nei cieli notturni: un vivido rossore che illuminava l'oscurità. Inizialmente ritenute aurore, gli esperti hanno rivelato che in realtà si trattava di qualcosa di completamente diverso e difficilmente visibile. Questi spettacoli mozzafiato sono il risultato di un affascinante fenomeno atmosferico noto come archi Stable Auroral Red (SAR), osservato durante una potente tempesta geomagnetica di classe G3.

Contrariamente alla credenza popolare, gli archi SAR non sono aurore stabili. Scoperti nel 1956, si formano in modo distinto e sono un indicatore dell'energia termica che fuoriesce nell'atmosfera superiore dal sistema di correnti anulari della Terra. Il sistema di corrente ad anello, simile a un circuito a forma di ciambella che trasporta milioni di ampere attorno al nostro pianeta, è stato energizzato durante la recente tempesta geomagnetica. Di conseguenza, l’energia in eccesso si è dissipata in archi SAR, che sono stati catturati da telecamere dall’Italia alla Nuova Zelanda.

Un dettaglio interessante emerso è il legame tra gli archi SAR e un altro fenomeno enigmatico chiamato STEVE (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement). STEVE è un nastro di luce color malva visto nel cielo, ed è stato osservato che gli archi SAR a volte possono passare a STEVE. Questa connessione è stata testimoniata nel 2015, quando un arco SAR rosso brillante si è trasformato in STEVE in Nuova Zelanda. Un evento simile è stato documentato nel Northumberland, nel Regno Unito, il 5 novembre.

Tuttavia, la relazione tra gli archi SAR e STEVE rimane avvolta nel mistero. Sebbene alcuni archi SAR evolvano in STEVE, non è sempre così. La comunità scientifica, compresi scienziati e ricercatori cittadini, è attivamente impegnata nello studio di questo affascinante fenomeno per svelarne i segreti e stabilire una comprensione più profonda della correlazione tra gli archi SAR e STEVE.

La recente comparsa di archi SAR ci ha ricordato l'immensa bellezza e complessità dell'atmosfera del nostro pianeta. Mentre continuiamo a esplorare e ad apprendere di più su questi misteriosi fenomeni, otteniamo nuove prospettive sulle meraviglie che si svolgono sopra di noi nel cielo notturno.

Domande frequenti (FAQ)

D: Cosa sono gli archi SAR?

R: Gli archi SAR sono un fenomeno atmosferico insolito che si verifica durante intense tempeste geomagnetiche. Non si tratta di aurore stabili, ma piuttosto di un'indicazione della perdita di energia termica nell'atmosfera superiore dal sistema di correnti anulari della Terra.

D: Qual è la connessione tra gli archi SAR e STEVE?

R: È stato osservato che gli archi SAR a volte si trasformano in STEVE, un nastro di luce color malva visto nel cielo. Tuttavia, l’esatta relazione tra questi fenomeni non è ancora del tutto compresa e rimane un’attiva area di ricerca.

D: Come si formano gli archi SAR?

R: A differenza delle aurore, che sono causate da particelle cariche provenienti dallo spazio che interagiscono con l'atmosfera, gli archi SAR si formano quando l'energia termica in eccesso proveniente dal sistema di correnti ad anello terrestre si dissipa nell'atmosfera superiore.

D: Dove sono stati osservati gli archi SAR?

R: Archi SAR sono stati osservati in varie parti del mondo, dall'Italia alla Nuova Zelanda. Vengono spesso visti durante intense tempeste geomagnetiche e possono essere catturati attraverso la fotografia e altre tecniche di imaging.