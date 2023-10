Il mistero dei raggi gamma ad alta energia emessi dalle pulsar

By

I raggi gamma non sono tipicamente associati alle pulsar, ma recenti osservazioni hanno superato le aspettative. La Vela Pulsar, una stella di neutroni in rapida rotazione, emetteva raggi gamma con livelli di energia senza precedenti, lasciando gli astronomi sconcertati. Pubblicato su Nature Astronomy, lo studio riporta raggi gamma con energie che superano i 20 teraelettronvolt, la più alta mai rilevata.

Le pulsar sono note per le loro emissioni regolari e stabili di onde radio, che le rendono orologi cosmici affidabili. Tuttavia, questa scoperta mette in discussione la comprensione esistente del comportamento delle pulsar. Il sistema stereoscopico ad alta energia (HESS) ha rilevato i raggi gamma della Vela, segnando la prima osservazione di tali raggi gamma ad alta energia da una pulsar.

Le stelle di neutroni possiedono campi magnetici incredibilmente forti che possono accelerare le particelle cariche a una velocità prossima a quella della luce, provocando l'emissione di luce. Questo fenomeno può spiegare i raggi gamma, che possono essere prodotti quando particelle energetiche vengono intrappolate nei campi magnetici della pulsar.

Sebbene i campi magnetici delle pulsar siano intensi, non dovrebbero essere in grado di generare da sole esplosioni di raggi gamma così potenti. Il team HESS ha notato che il cono di luce della Vela Pulsar è insolitamente ampio, suggerendo potenziali spiegazioni per questo fenomeno.

La prima possibilità è che le particelle cariche vengano inizialmente accelerate in un cerchio più ampio prima di essere attirate nel cono di luce dal campo magnetico. La seconda idea prevede una combinazione di intensi campi magnetici e un grosso flusso di vento stellare, che iperaccelera le particelle.

Sono necessarie ulteriori ricerche per svelare il mistero delle emissioni ad alta energia della Vela Pulsar. Questa scoperta sottolinea il fatto che l’interazione tra intensi campi magnetici e particelle cariche può portare a risultati inaspettati, mettendo in discussione i modelli convenzionali. Le implicazioni di queste scoperte si estendono oltre le pulsar, gettando potenzialmente luce sul comportamento dei campi magnetici vicino ai buchi neri.

Definizioni:

Pulsar: stelle di neutroni a rotazione rapida che emettono impulsi regolari e stabili di onde radio, che portano alla loro classificazione come orologi cosmici.

Raggi gamma: radiazioni elettromagnetiche caratterizzate da elevata energia e lunghezze d'onda corte.

Teraelettronvolt: unità di misura dell'energia utilizzata nella fisica delle particelle, pari a un trilione di elettronvolt.

Stelle di neutroni: resti estremamente densi di stelle massicce. Sono composti principalmente da neutroni e possiedono forti campi magnetici.

Campi magnetici: aree dello spazio che circondano un oggetto magnetico in cui è possibile rilevare le forze magnetiche.

Particelle cariche: particelle con carica elettrica, come protoni o elettroni.

Cono di luce: volume di spazio tracciato dal percorso della luce emessa da una determinata sorgente.

Vento stellare: il deflusso di gas e particelle cariche da una stella, influenzato dal campo magnetico della stella.

Buchi neri: regioni dello spaziotempo in cui le forze gravitazionali sono così forti che nulla, nemmeno la luce, può sfuggire alla loro attrazione.

Fonte:

– “L’emissione di raggi gamma dalla pulsar Vela supera significativamente l’estrapolazione dalla sua pulsar radio” – Nature Astronomy

– “Vela Pulsar” – Universo Oggi