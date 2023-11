Nuova scoperta: i topi dalle orecchie a foglia prosperano nelle Ande estreme

Scienziati provenienti da Argentina, Cile, Bolivia e Stati Uniti hanno fatto una scoperta straordinaria nel duro ambiente delle Ande. Hanno trovato topi dalle orecchie a foglia mummificati, noti come Phyllotis vaccarum, ad altitudini superiori a 6,000 metri (19,685 piedi) nell'altopiano di Atacama in Cile e Argentina. Questa scoperta conferma che questi topi sono i mammiferi che vivono più in alto nel mondo, come riportato in un recente studio pubblicato su Current Biology.

Il topo dalle orecchie a foglia si trova tipicamente ad altitudini più basse sulle Ande, anche a livello del mare. Tuttavia, nel 2020, è stato registrato un topo vivo sulla cima del Llullaillaco, un vulcano con un'altitudine di 6,739 metri (circa 22,110 piedi), rendendolo il mammifero vivente più alto mai registrato. Incoraggiato da questa scoperta, il team ha intrapreso spedizioni su 21 diversi vulcani alla ricerca di ulteriori prove. Hanno trovato 13 topi mummificati sui vulcani Salín, Púlar e Copiapό.

Le condizioni ad altitudini così estreme sulle Ande sono inospitali. Le temperature possono raggiungere i meno 40 gradi Celsius (meno 40 gradi Fahrenheit), con la vegetazione centinaia di metri sotto le cime delle montagne. I topi si sono adattati a queste dure condizioni diventando essenzialmente mummie liofilizzate, preservando i loro corpi in modo naturale. Senza predatori in questi ambienti, i topi hanno maggiori possibilità di mummificazione.

I ricercatori hanno utilizzato la datazione al radiocarbonio per stimare l’età delle mummie, la più antica non aveva più di 350 anni. Teorie precedenti suggerivano che i topi fossero usati nei rituali Inca, ma l’età delle mummie esclude questa possibilità. Il team sta attualmente studiando 31 topi vivi intrappolati, compreso il topo detentore del record, per capire come riescano a sopravvivere in condizioni così estreme. Stanno anche analizzando il contenuto intestinale dei topi per determinarne la dieta.

Una teoria è che i topi mangiano i licheni, una combinazione di funghi e alghe, che vengono consumati anche dai mammiferi artici. Un’altra possibilità è che frammenti di piante, piccoli insetti e altre risorse vengano trasportati dal vento sulle cime delle montagne. Queste scoperte mettono in discussione le precedenti convinzioni sui limiti della sopravvivenza dei mammiferi in ambienti ad alta quota.

La vita ha una notevole capacità di trovare una strada anche nelle condizioni più estreme. Ulteriori ricerche su questi topi dalle orecchie a foglia forniranno preziose informazioni su come questi minuscoli mammiferi si sono adattati al loro difficile habitat sulle Ande.

