Un nuovo studio fornisce approfondimenti sui misteriosi tumuli di Arrokoth

Un recente studio condotto dai ricercatori del Southwest Research Institute (SwRI) ha fatto luce sui tumuli unici che ricoprono la superficie dell’oggetto transnettuniano 486958 Arrokoth. Questo peculiare oggetto, noto anche come Ultima Thule, è stato visitato dalla sonda spaziale New Horizons della NASA nel 2019, rendendolo l'oggetto più lontano mai visitato da un veicolo spaziale dalla Terra.

Arrokoth, un oggetto classico e freddo della cintura di Kuiper, ha una curiosa forma a clessidra e insolite strutture a tumulo sulla sua superficie. Il nuovo studio suggerisce che questi tumuli probabilmente hanno un’origine comune, forse fungendo da “mattoni” che possono fornire informazioni sulla formazione dei planetesimi.

Il gruppo di ricerca, guidato dal dottor Alan Stern, ricercatore principale della missione New Horizons, ha identificato una dozzina di tumuli sul lobo più grande di Arrokoth, Wenu, che sono simili per dimensioni, forma, colorazione e riflettività. Inoltre, furono scoperti altri tre tumuli sul lobo più piccolo di Arrokoth, Weeyo.

Il dottor Will Grundy, co-investigatore della missione New Horizons, ha paragonato i tumuli alla superficie di un lampone composto da subunità più piccole. I risultati del team suggeriscono che la geologia di Arrokoth si allinea con un modello di formazione planetesimale chiamato instabilità del flusso. Questo modello propone che le particelle che orbitano in un disco di gas alla fine si concentrino in grumi che crescono nel tempo a causa dell’aumento della velocità orbitale.

Studiando le dimensioni dei tumuli di Arrokoth, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione della formazione dei planetesimi. Le intuizioni di questo studio potrebbero anche essere preziose per missioni future, come la sonda spaziale Lucy della NASA e il programma Comet Vision dell’Agenzia spaziale europea, che esploreranno oggetti simili.

Ulteriori ricerche e confronti con altri planetesimi aiuteranno a determinare se processi di formazione simili hanno avuto luogo su questi oggetti spaziali. Il team ha presentato i risultati alla riunione della Divisione per le scienze planetarie dell'American Astronomical Society e ha pubblicato un articolo sul Planetary Science Journal.

Fonte:

– “Un nuovo studio rivela approfondimenti sugli insoliti tumuli su Arrokoth” – Southwest Research Institute

– “Le proprietà e l'origine dei grandi tumuli di Arrokoth dell'oggetto della cintura di Kuiper” – Planetary Science Journal