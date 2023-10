Forte boom a Melbourne ritenuto essere l'ingresso di un meteorite nell'atmosfera

Trama: Si sospetta che un forte e misterioso boom che ha scioccato i residenti di un sobborgo di Melbourne sia stato causato da un meteorite entrato nell'atmosfera terrestre. L'incidente, avvenuto a Doreen, ha spinto molti locali a catturare video e condividere le loro esperienze sui social media. Mentre alcuni hanno ipotizzato un evento astronomico, le autorità devono ancora commentare la sua origine. L'esperta scientifica Dr. Gail Isles dell'Università RMIT ha suggerito che potrebbe trattarsi di una meteora, potenzialmente associata allo sciame meteorico delle Perseidi in corso. Tuttavia, ha anche menzionato la possibilità che si tratti di un frammento di un razzo satellitare di navigazione lanciato dal cosmodromo russo di Plesetsk. In un incidente simile avvenuto in agosto, i residenti di Victoria hanno assistito a una palla di luce nel cielo notturno e hanno sentito un forte boom, che è stato successivamente confermato dall'agenzia spaziale australiana come detriti spaziali di un razzo russo Soyuz-2.

Gli abitanti di Doreen, un sobborgo di Melbourne, sono stati colti di sorpresa da un improvviso suono simile a un'esplosione avvenuto mercoledì intorno alle 9:XNUMX. I video ripresi dai residenti hanno mostrato un'esplosione di luce seguita da un forte rumore, simile a un'esplosione. Sono sorte speculazioni sulle piattaforme dei social media mentre i residenti condividevano le loro esperienze e mettevano in dubbio la causa della massiccia esplosione.

Sebbene le autorità non abbiano ancora fornito una spiegazione, la dottoressa Gail Isles, un'esperta scientifica dell'Università RMIT, ha suggerito che il suono potrebbe essere attribuito a una meteora che entra nell'atmosfera terrestre. Lo ha collegato allo sciame meteorico delle Perseidi in corso, che raggiungerà il suo picco durante il prossimo fine settimana. Tuttavia, il dottor Isles ha anche riconosciuto la possibilità che il boom possa essere stato causato da un frammento di un razzo satellitare di navigazione lanciato dal cosmodromo russo di Plesetsk.

Non è la prima volta che a Victoria si verifica un episodio del genere. In un precedente evento di agosto, i residenti avevano assistito a una palla di luce che attraversava il cielo notturno accompagnata da un forte boom. Successivamente è stato confermato dall'agenzia spaziale australiana che l'evento è stato causato dal rientro nell'atmosfera terrestre dei detriti spaziali di un razzo russo Soyuz-2.

Fonte:

– Indipendente (articolo fonte)