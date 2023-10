Un misterioso blob si rivela essere una colonia di vermi parassiti

Una creatura misteriosa avvistata dal fotografo subacqueo Ryo Minemizu è stata finalmente identificata. Inizialmente pensato per essere una medusa, in realtà è una colonia di 1,020 vermi parassiti noti come trematodi. I trematodi hanno cicli vitali complessi e spesso richiedono più ospiti per completare il loro processo riproduttivo. La creatura avvistata a Okinawa, in Giappone, era composta da due tipi di cercarie, che sono le forme larvali dei trematodi. Le cercarie formano un'aggregazione simile a una medusa, con “marinai” più grandi e “passeggeri” più piccoli tenuti insieme in uno stretto ammasso. Questa forma unica, simile a una medusa, aiuta i parassiti a muoversi e aumenta potenzialmente le loro possibilità di essere mangiati dai loro ospiti finali.

I ricercatori che hanno studiato la creatura ritengono che imitare i movimenti dei piccoli vermi del plancton aumenti le loro possibilità di essere consumati. Questo comportamento è comune tra i trematodi e alcune specie hanno persino sviluppato lunghe code per imitare ulteriormente le loro prede. L'aggregazione delle larve dei vermi a forma di medusa serve anche a garantire che un maggior numero di parassiti possa essere inghiottito in un solo boccone. I ricercatori suggeriscono che questo caso di polimorfismo, in cui esistono forme distinte all'interno di una singola specie, è raro nei platelminti parassiti.

Il destino finale dei vermi “marinai” più grandi rimane un mistero. Mentre i passeggeri più piccoli hanno ghiandole penetranti ben sviluppate per invadere i tessuti dell'ospite, i marinai non dispongono di tali organi. Non è noto se i marinai si sacrifichino per trasportare i passeggeri o se siano coinvolti in un grande evento riproduttivo all'interno del sistema digestivo dell'ospite. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire la storia completa di questa particolare colonia di vermi parassiti.

La scoperta di questa misteriosa massa ci ricorda che il mare nasconde molti misteri e che le apparenze possono ingannare. Alcune creature apparentemente innocue si rivelano esempi complessi e affascinanti di adattamenti evolutivi.

Fonte:

– Biologia attuale (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.08.090