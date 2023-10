Gli astronauti incontrano strani fenomeni durante la passeggiata nello spazio

Durante una recente passeggiata nello spazio fuori dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), i cosmonauti Oleg Kononenko e Nikolai Chub si sono trovati di fronte a un fenomeno inaspettato e misterioso. Lo scopo della loro passeggiata spaziale era riparare un radiatore che perdeva sul modulo Nauka, un laboratorio multiuso a bordo della ISS. Ciò che hanno scoperto durante il sopralluogo, però, li ha lasciati perplessi.

Mentre Kononenko esaminava attentamente il pannello del radiatore, notò una serie di fori con bordi insolitamente uniformi. Sembrava che questi fori fossero stati praticati attraverso il pannello e fossero sparsi in modo casuale. I cosmonauti riferirono il ritrovamento al Controllo Missione di Mosca, affermando che c'erano numerosi buchi disposti in modo caotico.

Oltre ai buchi peculiari, i cosmonauti hanno riscontrato anche una pozza di liquido refrigerante vicino al radiatore. Il fluido è stato descritto come un “blob” in crescita e ha dovuto essere accuratamente contenuto per prevenire la contaminazione all’interno della ISS. Il cavo di Kononenko venne addirittura contaminato, rendendo necessario il suo smaltimento nello spazio.

Il radiatore in questione serviva da riserva per regolare la temperatura all'interno del modulo Nauka. Per risolvere la perdita, Kononenko e Chub hanno chiuso diverse valvole per interrompere la fornitura di ammoniaca al radiatore. Si ritiene che la “macchia” si sia formata da ammoniaca residua che è stata disturbata durante il processo di chiusura della valvola.

Gli ingegneri russi analizzeranno ora i dati raccolti dai cosmonauti per determinare la causa della perdita e sviluppare una soluzione. Una delle domande in sospeso è l'origine dei misteriosi fori sul pannello del radiatore.

Sebbene incidenti come questi rappresentino una sfida per gli astronauti, evidenziano anche l’importanza del loro lavoro nel mantenere l’integrità e la sicurezza della stazione spaziale. Man mano che l’esplorazione e la ricerca nello spazio continuano, è fondamentale affrontare e comprendere le anomalie che potrebbero verificarsi per garantire il benessere degli astronauti e il successo delle missioni future.

