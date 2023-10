Giovani stelle trovate vicino al buco nero centrale della Via Lattea, sfidando le aspettative

By

La scoperta di un ammasso di giovani stelle vicino al buco nero supermassiccio al centro della Via Lattea ha lasciato perplessi gli astronomi per decenni. Secondo un recente studio, queste giovani stelle, note come IRS13, hanno solo circa 100,000 anni, molto più giovani di quanto ci si aspettasse date le condizioni inospitali vicino al buco nero.

I ricercatori dell'Istituto di Astrofisica dell'Università di Colonia hanno studiato l'IRS13 per svelare il mistero di come queste giovani stelle si siano formate in un ambiente così ostile. Credono che le stelle potrebbero essere state inizialmente localizzate nella periferia galattica prima di migrare più vicino al centro galattico e di essere intrappolate dall'attrazione gravitazionale del buco nero.

Quando l'ammasso IRS13 è stato attirato, ha creato un bow shock, che è un accumulo di materiale derivante dal suo passaggio attraverso il mezzo interstellare. Questo bow shock ha poi stimolato la formazione di più stelle, contribuendo alla presenza di giovani stelle emergenti nell’ammasso.

Anche il telescopio spaziale James Webb ha osservato il centro galattico e rilevato segni di ghiaccio d'acqua vicino a IRS13. Ciò costituisce un’ulteriore prova della presenza di stelle polverose e di nuova formazione nella regione. Gli astronomi sperano che le future osservazioni del JWST forniranno ulteriori informazioni su IRS13, aiutando a risolvere il mistero delle giovani stelle nel nucleo della Via Lattea.

