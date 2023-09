I misteriosi lampi tra le nuvole di Venere potrebbero essere meteore in fiamme

I ricercatori si interrogano da tempo sui misteriosi lampi di luce che occasionalmente illuminano le nubi di Venere. Precedentemente ritenuto essere un fulmine, un nuovo studio pubblicato sul Journal of Geophysical Research: Planets suggerisce una spiegazione alternativa. Lo studio propone che queste luci enigmatiche siano, in effetti, meteore che bruciano nell'atmosfera di Venere.

Sebbene la NASA avesse precedentemente suggerito che Venere potrebbe avere più fulmini della Terra, lo studio rileva che la presenza di fulmini su Venere è ancora argomento di dibattito. I fulmini sulla Terra vengono monitorati rilevando le onde radio naturali e precedenti missioni su Venere hanno rilevato segnali ritenuti essere fulmini. Tuttavia, missioni più recenti come Cassini e Parker Solar della NASA non sono riuscite a trovare segnali radio provenienti dai fulmini.

Invece dei fulmini, i ricercatori ora ipotizzano che i lampi osservati nelle nubi vorticose di Venere potrebbero essere il risultato della disintegrazione delle meteore nell’atmosfera ostile del pianeta. Venere ha un ambiente incredibilmente ostile, con temperature estreme e un’atmosfera densa e tossica piena di anidride carbonica supercritica e nubi di acido solforico.

Contando il numero di lampi osservati presso l'Osservatorio Steward e l'orbiter giapponese Akatsuki, i ricercatori hanno stimato che ogni anno si verificano tra 10,000 e 100,000 lampi. I ricercatori propongono che questi lampi assomiglino a potenziali attacchi di meteoriti. La composizione unica dell'atmosfera di Venere potrebbe far sì che le palle di fuoco generate da questi impatti brucino abbastanza intensamente da essere rilevate.

Comprendere questi fenomeni è fondamentale per pianificare future missioni su Venere, in particolare alla luce delle recenti prove che suggeriscono una possibile attività vulcanica sulla superficie del pianeta. Se i fulmini rappresentano una preoccupazione, sarebbe necessaria una protezione per le sonde che tentano di atterrare su Venere o per quelle che fluttuano nella sua densa atmosfera per un periodo prolungato.

In conclusione, la scoperta che i misteriosi lampi tra le nuvole di Venere potrebbero essere meteore in fiamme offre preziosi spunti per future missioni sul pianeta. Mentre la presenza dei fulmini rimane incerta, la possibilità che vi siano meteore fornisce spiegazioni alternative a questi intriganti fenomeni.

