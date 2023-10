Magnetar e terremoti stellari: una possibile spiegazione per i lampi radio veloci

By

Gli astronomi sono da tempo affascinati dai lampi radio veloci (FRB), che sono improvvise esplosioni di radiazioni a radiofrequenza che durano solo pochi microsecondi. Queste esplosioni di energia sono state un mistero sin dalla loro scoperta nel 2007. Tuttavia, i ricercatori dell’Università di Tokyo hanno fornito nuove prove che suggeriscono che alcuni FRB potrebbero essere causati da “terremoti stellari” sulla superficie delle stelle di neutroni.

Le stelle di neutroni sono già oggetti estremi, risultanti dal collasso di stelle massicce. Hanno un nucleo denso composto principalmente da neutroni e protoni. Tuttavia, le magnetar sono un tipo ancora più estremo di stelle di neutroni. Hanno intensi campi magnetici che sono un trilione di volte più forti del campo magnetico terrestre e possono portare a eventi altamente energetici. Questi eventi possono essere innescati dall’accelerazione delle particelle o da disturbi magnetici all’interno della stella di neutroni.

Nel 2020, è stato rilevato un FRB proveniente da un ripetitore di raggi gamma molli noto come SGR 1935+2154, che si pensa sia una magnetar. Questa scoperta sembrava supportare l’idea che le magnetar potrebbero essere responsabili di alcuni FRB. Inoltre, ci sono stati FRB che non si ripetono, suggerendo che le condizioni che li producono potrebbero distruggerne l’origine, come nel caso di un blitzar. Un blitzar è causato dal collasso improvviso di una stella di neutroni eccessivamente massiccia, che rilascia energia sotto forma di un veloce lampo radio.

Ulteriori ricerche nel 2022 hanno rivelato un FRB composto da nove lampi individuali separati da 215 millisecondi, indicando che la fonte del lampo era probabilmente vicino alla superficie di una magnetar. Una spiegazione proposta per questa esplosione è un fenomeno chiamato starquake, in cui la crosta della magnetar vibra ed emette esplosioni di radiazioni a una frequenza specifica.

Questa nuova prova riguardante i terremoti stellari sulle magnetar fornisce una potenziale spiegazione per le origini di alcuni FRB. Comprendendo i meccanismi dietro queste potenti esplosioni di energia, gli astronomi possono comprendere meglio la natura di questi eventi cosmici estremi.

