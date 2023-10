Misteriosa esplosione di onde radio rilevata 8 miliardi di anni fa

Gli astronomi hanno fatto una scoperta intrigante, rilevando un lampo radio veloce (FRB) che ha viaggiato ben 8 miliardi di anni per raggiungere la Terra. Gli FRB sono intense esplosioni di onde radio che durano solo pochi millisecondi e le loro origini rimangono sconosciute. Da quando il primo FRB è stato scoperto nel 2007, gli scienziati hanno osservato centinaia di questi lampi cosmici originati da diversi punti dell’universo.

L'ultima esplosione, denominata FRB 20220610A, è durata meno di un millisecondo ma ha rilasciato l'energia equivalente alle emissioni del nostro sole in 30 anni. Questa esplosione è uno degli FRB più distanti ed energetici mai osservati. Tuttavia, i lampi radio veloci sono difficili da studiare a causa della loro breve durata.

Utilizzando la serie di radiotelescopi ASKAP in Australia, i ricercatori sono stati in grado di individuare la posizione esatta dell'esplosione. L’esplosione è stata fatta risalire a un gruppo di galassie in fusione, in linea con la teoria secondo cui gli FRB potrebbero essere collegati a magnetar o oggetti altamente energetici risultanti da esplosioni stellari.

Gli scienziati ritengono che lo studio dei lampi radio veloci potrebbe fornire un metodo unico per misurare la materia tra le galassie, che rimane sconosciuta. Le stime attuali della massa dell’universo non coincidono, suggerendo che manchi materia. Il materiale ionizzato rilevato dai lampi radio veloci può aiutare a misurare la quantità di materiale presente tra le galassie, facendo luce su questa materia mancante.

Questo metodo di utilizzo di lampi radio veloci per rilevare la materia mancante è stato inizialmente proposto dall'astronomo australiano Jean-Pierre Macquart nel 2020. Le misurazioni effettuate in questo studio confermano la "relazione di Macquart", che mostra che quanto più lontano è un lampo radio veloce, tanto più rivela gas più diffuso tra le galassie.

Finora sono stati rintracciati i punti di origine di quasi 50 lampi radio veloci, di cui circa la metà rilevati utilizzando il telescopio ASKAP. Gli scienziati sperano che i futuri radiotelescopi in costruzione consentiranno di rilevare migliaia di altri lampi radio veloci, aiutandoci a comprendere meglio la struttura dell’universo.

Lo studio dei lampi radio veloci non solo fornisce informazioni su questi fenomeni cosmici, ma apre anche nuove possibilità per rispondere a grandi domande sulla cosmologia.

– CNN: https://edition.cnn.com/2022/08/04/world/fast-radio-burst-origin-intl-hnk-scn-scli/index.html