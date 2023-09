Il mistero dei cerchi fatati si allarga: l'intelligenza artificiale li identifica in 15 Paesi

Le origini dei cerchi fatati, dischi rotondi di terra arida, affascinano da tempo gli scienziati. In precedenza, questi cerchi venivano trovati solo nel deserto del Namib dell’Africa meridionale e nell’entroterra australiano. Tuttavia, un nuovo studio che utilizza l’intelligenza artificiale (AI) ha identificato modelli di vegetazione che ricordano i cerchi fatati in centinaia di località in 15 paesi di tre continenti, suggerendo che questo fenomeno è più diffuso di quanto si pensasse in precedenza. Lo studio, pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences, ha analizzato le immagini satellitari ad alta risoluzione di ecosistemi aridi di tutto il mondo per cercare modelli che ricordassero i cerchi fatati. La rete neurale utilizzata nello studio è stata addestrata a riconoscere i cerchi fatati analizzando immagini provenienti dalla Namibia e dall’Australia.

Lo studio ha identificato 263 luoghi aridi che mostravano schemi circolari simili ai cerchi fatati. Queste località sono state trovate in Africa, Madagascar, Asia centrooccidentale e Australia centrale e sudoccidentale. Tuttavia, non tutti questi modelli soddisfacevano i criteri per essere considerati cerchi fatati, come definiti dal dottor Stephan Getzin, ricercatore dell'Università di Göttingen. I circoli fatati sono caratterizzati da uno schema fortemente ordinato e spazialmente periodico, che non era completamente presente negli schemi identificati.

Lo studio ha inoltre fornito informazioni sulle condizioni ambientali associate alla formazione dei cerchi fatati. I modelli erano più probabili in terreni molto secchi e sabbiosi, altamente alcalini e poveri di azoto. Si è scoperto che questi modelli svolgono un ruolo nella stabilizzazione degli ecosistemi e nell’aumento della resistenza ai disturbi.

L’espansione degli avvistamenti dei cerchi fatati e l’uso dell’intelligenza artificiale per identificarli forniscono nuove strade per la ricerca sulle loro origini e sui meccanismi di formazione. Sebbene le cause esatte possano differire da sito a sito, questo studio contribuisce a una migliore comprensione di questi misteriosi fenomeni naturali.

Fonte:

– CNN: collegamento all’articolo sul sito della CNN” (sostituire il collegamento con l’URL effettivo)

– Atti della National Academy of Sciences: collegamento allo studio pubblicato sulla rivista (sostituire il collegamento con l'URL effettivo)